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Visser & Visser groeit met 14%

Accountancy, Nieuws

Visser & Visser heeft vorig jaar de omzet met 14,1% vergroot tot ruim € 68 miljoen.

8 juni 2026 door Accountancy Vanmorgen

De grootste groei werd geboekt in fiscale dienstverlening en in audit & assurance (beide meer dan 16%) en is vooral autonoom gerealiseerd. De laatste tak opende in februari een vestiging in Zuid-Afrika. Het personeelsbestand is met 4,4% gegroeid tot 566 medewerkers.

Groei in zorgbranche

In de tak Belastingadvies is vorig jaar een bureau vaktechniek operationeel geworden. “Er isvgekozen voor een andere opzet van de interne vaktechnische overleggen, wat bijdraagt aan betere kennisdeling.” Ook is er een nieuwe tool in gebruik genomen die dossiervorming en de onderlinge samenwerking tussen
de verschillende disciplines verbetert. Verder meldt Visser & Visser een groei van 12% in de branchegroep Zorg, een van de drie branchegroepen naast Zakelijek dienstverlening en Agro.

Platform

In het transparantieverslag besteedt Visser & Visser aandacht aan de voortgang van de strategie richting 2030, waarin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een platform voor ondernemerschap. “Binnen dit platform werken disciplines steeds intensiever samen om klanten integraal te ondersteunen. We zien dat de kracht van samenwerking steeds groter wordt. Door onze disciplines te verbinden, kunnen we ondernemers breder en toekomstgerichter ondersteunen.”

Tags: Jaarcijfers accountantskantoren, visser & visser

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