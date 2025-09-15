CEA aan de slag met herziening eindtermen accountantsopleiding

Na de recente herijking van het beroepsprofiel van de NBA gaat de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) nu een nieuwe fase in: het opstellen van de herziene eindtermen.

Vanaf medio september buigen zes schrijfgroepen – bestaande uit een brede vertegenwoordiging van professionals uit de beroepspraktijk en het onderwijs – zich over de kernvraag: Wat moet een startbekwame accountant in de toekomst kennen, begrijpen en kunnen toepassen?

Samen ontwikkelen zij een geïntegreerde set eindtermen voor de oriëntaties Accountancy-MKB en Assurance. Hierbij staan vakoverstijgend denken en praktijkgerichtheid centraal. De schrijfgroepen worden onderwijskundig getraind en begeleid om de eindtermen te ordenen rondom de thema’s.

Klankborden

De eerste concept-eindtermen worden eind 2025 verwacht. In 2026 volgt een uitgebreide toets- en consultatiefase. Een groep van ervaringsdeskundigen op verschillende (vak)gebieden doen een eerste inhoudelijke check voor de schrijfgroepen. Een regiegroep onder leiding van Joost Waals doorloopt met alle betrokkenen de verschillende stappen. Zij bewaken in deze fase voor CEA het overzicht met oog voor kwaliteit, samenhang en brede input van onze stakeholders.

Een stappenplan

CEA publiceert de nieuwe eindtermen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026. Daarvoor voert CEA met al haar stakeholders op verschillende manieren een dialoog om het proces en de herziene eindtermen toe te lichten voor draagvlak en begrip. Alle informatie over de aanpak en planning in deze fase is hier te lezen. Daar vind je ook een overzicht van de bevlogen accountants en professionals die de herziene eindtermen gaan opstellen. Op de hoogte blijven? Volg CEA via LinkedIn of mail je vraag naar info@cea.nl.

Bron: CEA