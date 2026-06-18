Newtone kiest voor audittool Engyon

Accountancy- en adviesorganisatie Newtone gaat werken met audittool Engyon. Volgens het kantoor moet de software zorgen voor een meer uniforme controleaanpak, betere risicoanalyse en efficiëntere uitvoering van wettelijke controles.

Met de invoering van Engyon kiest Newtone voor één gestandaardiseerde werkwijze binnen de auditpraktijk. Daardoor moeten controleteams meer structuur en overzicht krijgen in hun werkzaamheden en risico’s beter kunnen identificeren. Voor klanten moet dat leiden tot meer inzicht in hun financiële positie en een samenhangender controleproces.

Minder handmatig werk

Volgens Newtone maakt de nieuwe audittool het mogelijk om handmatige en repeterende werkzaamheden te verminderen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor analyse, professioneel oordeel en gesprekken met ondernemers over de ontwikkeling van hun onderneming. Het kantoor benadrukt dat technologie ondersteunend is aan het controleproces en dat het oordeel van de auditor centraal blijft staan.

Betere samenwerking

Naast een efficiënter controleproces verwacht Newtone ook voordelen op het gebied van samenwerking. Informatie zou beter toegankelijk worden en controledossiers overzichtelijker, waardoor teams sneller kunnen schakelen en kennis gemakkelijker kunnen delen.

Bredere ontwikkeling

De implementatie van Engyon past volgens Newtone binnen een bredere ontwikkeling van de dienstverlening. Het kantoor werkt toe naar één uniforme werkwijze waarin kwaliteit, samenwerking en technologie centraal staan. Met de invoering van de audittool wil Newtone ondernemers beter ondersteunen bij het nemen van beslissingen in een steeds complexere zakelijke omgeving.

Bron: Newtone