Personalia | Newtone benoemt vier partners en drie associate partners

Het bestuur van Newtone kondigt de benoeming aan van vier nieuwe partners en drie associate partners per 1 januari 2026.

Nieuwe partners

Roy Vos (39) – Partner Audit, Waalwijk

Sanne Mordang (38) – Partner Business Advisory & Control, Maastricht

Bert Schaareman (51) – Partner Corporate Finance (Aeternus), Venlo

Geert Smets (50) – Partner Corporate Finance (Aeternus), Eindhoven & Amsterdam

Nieuwe associate partners

Luc Mourmans (38) – Belastingadvies, Waalre

Jan Verlijsdonk (38) – Accounting & Assurance, Waalre

Ernst Andriessen (32) – Corporate Finance, Woerden

Het bestuur van Newtone meldt in een verklaring: “Met deze benoemingen zetten we een belangrijke stap in de verdere groei van Newtone. Onze nieuwe partners en associate partners brengen niet alleen kennis en ervaring, maar ook energie en visie. Samen bouwen we aan een organisatie die ondernemers vooruithelpt en waarin samenwerking en innovatie centraal staan.”

