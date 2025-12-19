Personalia | Newtone benoemt vier partners en drie associate partners

Nieuwe partners
Roy Vos (39) – Partner Audit, Waalwijk
Sanne Mordang (38) – Partner Business Advisory & Control, Maastricht
Bert Schaareman (51) – Partner Corporate Finance (Aeternus), Venlo
Geert Smets (50) – Partner Corporate Finance (Aeternus), Eindhoven & Amsterdam
Nieuwe associate partners
Luc Mourmans (38) – Belastingadvies, Waalre
Jan Verlijsdonk (38) – Accounting & Assurance, Waalre
Ernst Andriessen (32) – Corporate Finance, Woerden
Het bestuur van Newtone meldt in een verklaring: “Met deze benoemingen zetten we een belangrijke stap in de verdere groei van Newtone. Onze nieuwe partners en associate partners brengen niet alleen kennis en ervaring, maar ook energie en visie. Samen bouwen we aan een organisatie die ondernemers vooruithelpt en waarin samenwerking en innovatie centraal staan.”
