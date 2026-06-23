Iedereen wil AI. Maar je processen draaien nog op Excel en post-its.

Je hebt een demo gezien, een artikel gelezen of een collega gesproken die “er al iets mee doet”. De conclusie: wij moeten ook iets met AI.

Je besluit tot aanschaf over te gaan. Mar een paar maanden later staat die dure tool ongebruikt in een hoek. In je organisatie het stil. Niemand die er iets meer over zegt. Het probleem zit niet in de technologie. Het zit eronder.

De volgorde die bijna iedereen omdraait

AI is geen startpunt. Het is een uitkomst. Het werkt pas als er iets onder ligt waar het op kan rusten. En precies daar gaat het mis: je begint bovenaan, terwijl het fundament onderaan ontbreekt.

De volgorde die wél werkt is eenvoudig te benoemen, maar lastig vol te houden:

Strategie → Proces → Data → AI.

Strategie eerst, want zonder richting is elke tool een gok. Weet je niet welke klanten rendabel zijn, welke diensten je over vijf jaar nog levert en waar je marge zit, dan kun je onmogelijk bepalen welke automatisering ertoe doet.

Proces als tweede, want een tool versnelt een werkwijze. Hij creëert er geen. Automatiseer je een rommelig proces, dan krijg je snellere rommel.

Data als derde, want AI heeft brandstof nodig. Gestructureerde, betrouwbare, consistente data. Versplinterde processen laten versplinterde data na. En op versplinterde data bouw je niets.

En pas dan komt AI. Niet als doel, maar als beloning voor het kantoor dat de eerste drie stappen serieus heeft genomen.

De meeste kantoren slaan die eerste drie over en hopen dat de vierde het verschil maakt. Dat is geen implementatie. Dat is hopen.

3 systemen die met elkaar moeten praten

“Het fundament op orde brengen” klinkt abstract. Dat is het niet. Het laat zich heel concreet maken in drie systemen die met elkaar moeten praten.

Een CRM dat de relatie en de mappenstructuur bewaakt. Een DMS dat documenten beheert en dossiers op een vaste manier opbouwt. En een portaal waarmee je klant documenten ontvangt, accordeert en terugstuurt.

Die drie vormen samen een driehoek. Het CRM zorgt voor de relatie en de structuur. Het DMS biedt via het portaal een document aan je klant aan. De klant accordeert, en het komt terug het DMS in.

Die driehoek is je leveringsproces. Staat deze niet, dan staat er niets. En het is opvallend hoeveel kantoren investeren in geavanceerde tooling terwijl deze basis nog rammelt: een CRM dat niet weet wat het DMS doet, een urenregistratie die niet aansluit op de facturatie, en een partner die elk kwartaal handmatig zit te puzzelen om een beeld van het kantoor te krijgen.

Wat hier vaak misgaat, is dat je begint met de verkeerde automatisering. Klantgegevens synchroniseren naar elk los pakket bijvoorbeeld: het oogt indrukwekkend, maar je klanten verhuizen niet elke maand. Mooi als het er is. Niet waar je begint.

Waar sta jij?

De eerlijke vraag is niet “welke AI-tool kopen we”, maar “waar staan wij eigenlijk”. Grofweg zijn er drie situaties.

In de eerste werk je met losse systemen. Je data is versnipperd, processen verlopen handmatig, en elke afdeling heeft zijn eigen waarheid. Voor een groot deel van de sector is dit nog steeds het uitgangspunt, vaak ingegeven door legacy software die nooit goed met elkaar verbonden raakte.

In de tweede zijn er gedeeltelijke integraties. Je DMS is gekoppeld aan je CRM, of je DMS aan je portaal, maar niet alles praat met alles. De eerste workflows beginnen pas net op gang te komen.

In de derde staat er een geïntegreerd fundament. De driehoek werkt, je processen hangen er logisch aan en er ontstaat een datalaag die de systemen kan aansturen. Dít is het niveau waarop datagedreven optimalisatie mogelijk wordt en waarop AI daadwerkelijk iets toevoegt.

De vraag is niet of je in één keer naar die derde situatie springt. Dat lukt niemand. De vraag is of je weet waar je staat en welke stap logischerwijs als eerste komt.

Begin klein. Maar begin.

De grootste valkuil is niet dat je de verkeerde stap zet. Het is dat je, overweldigd door de omvang van het geheel, helemaal geen stap zet.

Dat is onnodig. Het fundament hoeft niet in één keer te staan. Sterker nog: dat lukt niet eens. Een proces dat je eerst van A tot Z probeert te definiëren loopt gegarandeerd vast op de eerste uitzondering die zich aandient.

De weg eruit is een andere. Maak vandaag nog iemand procesverantwoordelijk. Kies één proces, je BTW-aangifte bijvoorbeeld en breng dat op orde. Tien minuten tijdwinst, vermenigvuldigd met duizend aangiftes, is een vrije vrijdagmiddag. Bouw van daaruit verder, steeds een stap terug of vooruit in de keten.

Het kan zijn dat je onderweg de verkeerde lijn trekt. Dat is niet erg. Van fouten leer je het meest, en elke keuze beperkt weliswaar de volgende, maar dat hoort bij vooruitgang. Stilstand is het enige echte risico.

De ongemakkelijke conclusie

De aantrekkingskracht van AI is begrijpelijk. Het belooft precies wat een sector onder druk graag hoort: meer doen met minder, sneller en slimmer. Maar die belofte wordt alleen ingelost op een fundament dat klopt.

Strategie bepaalt je richting. Processen maken je werk voorspelbaar. Data maakt het meetbaar. En pas dan voegt AI iets toe.

Het ongemakkelijke is dat het fundament minder spannend klinkt dan de tool erbovenop. Een goed ingerichte driehoek van CRM, DMS en portaal haalt geen demo-applaus. Maar het is wel het verschil tussen een kantoor waar AI ooit waarde toevoegt, en een kantoor waar de volgende dure tool over een half jaar ook weer in een hoek staat.

De vraag is dus niet: welke AI ga je inzetten?

De vraag is: staat het fundament waarop die AI ooit iets kan betekenen?

Over de auteur

Adriaan Heijboer is mede-oprichter van bottleneck-it. Bottleneck-it geeft accountants- en administratiekantoren grip op hun processen, software en toekomst. Vanuit zijn achtergrond in strategie & ondernemerschap helpt hij kantoren bij procesoptimalisatie, datagedreven werken en strategie. Wil je sparren met Adriaan over dit onderwerp? Plan direct een vrijblijvende afspraak.