PwC mag in India twee jaar lang geen opdrachten uitvoeren voor beursgenoteerde bedrijven. Die straf, plus een boete van een kleine € 2 miljoen, heeft de toezichthouder op het effectenwezen Sebi opgelegd na een negen jaar durend onderzoek naar de grootste fraudezaak in de Indiase geschiedenis.

ICT-bedrijf Satyam poetste de financiële positie in het vorige decennium gedurende enkele jaren flink op: zo werden de verdiensten en bezittingen met een klein miljard ‘opgepompt’. PwC was in die jaren de accountant van Satyam. Het bedrijf is teleurgesteld: “Het onderzoek betreft een fraude die bijna tien jaar geleden plaatsvond en waar wij niets van weten.”

Onvoldoende controle

PwC werd ervan beschuldigd de financiële verslagen van Satyam goed te keuren, terwijl de bancaire maandoverzichten niet overeenkwamen met de dagafschriften. De accountants hebben volgens de toezichthouder de gegevens onvoldoende gecontroleerd en ten onrechte vertrouwd op opvallende afwijkingen in de cijfers. PwC zegt erop te vertrouwen dat de schorsing in hoger beroep ongedaan wordt gemaakt.

Het bedrijf liep vorig jaar al tegen een schorsing aan in Oekraïne, na onregelmatigheden bij de controle van de cijfers van PrivatBank, een van de grootste banken van het land.

Rijden op een tijger

Oprichter en eigenaar van Satyam, Ramalinga Raju, wist in elk geval wel iets van de fraude af: hij had al in 2009 toegegeven dat hij de cijfers heeft gemanipuleerd door onder meer ruim een miljard dollar aan liquide middelen ten onrechte op de balans op te voeren. Hij beleefde er echter weinig plezier aan: “Het was alsof je op een tijger reed, zonder te weten hoe je ervan afkomt zonder opgegeten te worden.” Op enig moment had hij niet meer scherp wat nu de werkelijke en de valse cijfers waren. In 2015 werd Raju met negen anderen tot zeven jaar cel veroordeeld.