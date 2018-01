Beperkte stijging gemeentelijke woonlasten

De stijging van de woonlasten in de grote gemeenten is dit jaar zeer beperkt. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor het eerst sinds het verschijnen van het overzicht in 2002 is de stijging van zowel ozb als afvalstoffenheffing en rioolheffing gemiddeld lager dan de inflatie.

Coelo kijkt in het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2018 naar de belastingtarieven in de grootste 38 gemeenten, waar 40% van de Nederlanders woont. De ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing vormen samen, na aftrek van een eventuele heffingskorting, de gemeentelijke woonlasten.

Uit het onderzoek blijkt dat huurders gemiddeld 0,3 procent meer betalen, wat neerkomt op 1 euro. De gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die een woning bezitten stijgen gemiddeld met 4 euro (0,6 procent). Het volledige rapport is hier te vinden.