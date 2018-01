Nieuwe wetgeving bankpassen en creditcards blijft te lang uit

De Europese Commissie stuurt een aanmaningsbrief naar Nederland en 19 andere lidstaten om een richtlijn over toeslagen op het gebruik van bankpassen en creditcards. De toeslagen worden verboden en dat had op 13 januari op orde moeten zijn.

De aanmaning is de eerste stap in een zogeheten inbreukprocedure, die uiteindelijk kan leiden tot een zaak voor het Europees Hof van Justitie. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zei vorig jaar al dat Nederland de deadline niet zou halen, maar dat de omzetting waarschijnlijk in juni rond zou zijn.

Het verbod op toeslagen op het gebruik van pinpassen en creditcards scheelt Europese consumenten jaarlijks ruim een half miljard euro, becijferde de Europese Commissie.

Bron: Telegraaf