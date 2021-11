Acceptgiro verdwijnt definitief in 2023

Currence, de producteigenaar van acceptgiro, stopt op 1 juni 2023 met het aanbieden en ondersteunen van het papieren betaalproduct.

Daarmee komt er na ruim 45 jaar een einde aan de betaalmethode. Volgens Daniel van Delft, CEO van Currence, is het besluit genomen na overleg met iedere bank die acceptgiro’s verwerkt of aan zakelijke klanten aanbiedt. ‘De belangrijkste aanleiding voor ons besluit is dat het gebruik van de gele acceptgiro zeer snel terugloopt, met ongeveer 30% per jaar.’ In 2023 zouden naar schatting nog maar twee miljoen papieren acceptgiro’s per post ter verwerking naar banken worden opgestuurd. ‘Dat is per huishouden gemiddeld slechts één keer in de vier jaar één enkele acceptgiro.’

90% verdwijnt in prullenbak

De acceptgirokaart werd in 1977 ingevoerd. Het gebruik piekte rond 1995, toen jaarlijks 300 miljoen formulieren werden verwerkt. ‘Anno 2021 worden meer dan negen van de tien ontvangen acceptgiro’s weggegooid en betalen de ontvangers de factuur of donatie liever via mobiel bankieren of internetbankieren.’ Daarom sturen steeds minder bedrijven en instellingen ze nog. De afgelopen 12 maanden is het aantal verzenders van acceptgiro’s gedaald van 15.000 naar 7.700.