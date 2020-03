Contant geld blijft welkom in winkels

Ondanks de opmars van elektronische betalingsmogelijkheden blijven winkels op grote schaal contant afrekenen: een half jaar terug konden consumenten bij 97% van de winkeliers terecht met munt- of papiergeld, blijkt uit onderzoek van DNB.

Euromunten en -biljetten vormen nog altijd het meest geaccepteerde betaalmiddel, al denkt een deel van de winkeliers vanuit kosten- en veiligheidsoverwegingen in de toekomst geen cash meer te accepteren. ‘Hoewel het gebruik van contant geld aan de toonbank afneemt, is een hoge acceptatie van dit betaalmiddel onder winkeliers belangrijk, ook als terugvaloptie in het geval van pinstoringen’, aldus de toezichthouder, die ruim duizend winkeliers bevroeg. Na contant betalen is pinnen met 87% de meest geaccepteerde betaalmethode. Bij pompstations en de detailhandel is de acceptatie van cash (98%) en pin (92%) het hoogst. In de sector amusement is de acceptatie van cash en pin het laagst: 93% respectievelijk 80%. Slechts 3 op de 100 winkeliers kiezen voor pin-only.

Minder contant geld in Amsterdam

Vijf jaar geleden werd contant geld nog in alle winkels geaccepteerd. ‘Inmiddels heeft dus 3% van de winkeliers afscheid genomen van contant geld als betaalmiddel.’ Een op de zeven winkeliers (14%) schat de kans 50% of hoger dat zij binnen vijf jaar stoppen met contante betalingen. ‘Dat geldt vooral bij instellingen uit de sectoren horeca en amusement.’ In Amsterdam wordt contant betalen wat minder geaccepteerd dan elders in het land. ‘Meer nog dan bij landelijke collega’s speelt voor de Amsterdamse winkeliers veiligheid een rol bij de overstap naar een cashloze winkel. Verder zijn Amsterdamse winkeliers koplopers in het accepteren van de creditcard (69% Amsterdam versus 43% landelijk), waarschijnlijk met het oog op de betaalkeuze van toeristen. In de acceptatie van de pinpas is geen significant verschil.’

Apotheken en gemeenten

Omdat de Tweede Kamer vindt dat contant betalen bij apotheken altijd moet kunnen, heeft DNB ook daar een steekproef gedaan. Daaruit blijkt dat 94% contant geld accepteert. ‘Overigens zijn de meesten wel coulant voor klanten die alleen cash bij zich hebben. Ze laten hen op rekening betalen of zijn dan toch nog bereid om contant geld te accepteren.’

Ook bij gemeenten is het weren van contant geld onwenselijk, vindt het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). ‘De reden is dat gemeenten monopolies hebben en de consument die contant wil betalen voor bijvoorbeeld een paspoort niet naar een andere aanbieder kan uitwijken.’ In oktober 2019 is een inventarisatie gedaan op de websites van alle 355 gemeenten. Daaruit blijkt dat 26 gemeenten (goed voor 9% van de bevolking) geen contant geld accepteren. Bij vier gemeenten kan het wel, maar alleen als er gepast wordt betaald. ‘Dat is ongewenst; juist gemeenten zouden oog moeten hebben voor al hun burgers en niemand verhinderen om met contant geld te betalen.’

Bron: DNB