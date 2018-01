Nog veel onduidelijkheid over PSD2

De nieuwe betaalrichtlijn PSD2 werd vorige week van kracht, maar nog altijd zijn er veel vraagtekens rond de richtlijn die de betaalmarkt open moet breken. Banken moeten hun systemen openstellen voor nieuwkomers, maar de spelregels daarvoor zijn nog onduidelijk en niet geharmoniseerd, constateren verschillende deskundigen in het FD. Banken zijn bovendien ook nog eens terughoudend met overleg over de implicaties van de nieuwe richtlijn, na onderzoek vorig jaar van de Europese Commissie naar het mogelijk dwarsbomen van de betaalrichtlijn door Nederlandse banken. Amper een derde van de Europese lidstaten heeft de nieuwe betaalrichtlijn PSD2 verankerd in wetgeving, constateerde het FD eerder deze week al.

Versnippering

De Nederlandse banken hadden liever gezien dat Europa de regie had genomen door preciezer te formuleren waaraan de banken moeten voldoen. Doordat dat is uitgebleven dreigt nu fragmentatie en meer onduidelijkheid, bijvoorbeeld als het gaat om de digitale toegangspoortjes (API’s), die toegang moeten bieden tot betaaldata. “Vijfduizend banken in Europa bouwen ieder een eigen toegangspoortje. Hierdoor dreigt een enorme versnippering”, stelt Global Head Payments Centre van ING Eric Tak in het FD. “De Europese Centrale Bank had bij het bepalen van de technische standaarden een voortrekkersrol moeten nemen.”