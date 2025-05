Bjorn Lunden introduceert PSD2-bankkoppeling voor ondernemers en accountants

De oplossing helpt gebruikers om hun banktransacties volledig geautomatiseerd en in real time te koppelen aan hun administratie – zonder de extra kosten die banken eerder in rekening brachten.

Veiliger en efficienter

Je krijgt met de koppeling volledige controle over wie toegang heeft tot je bankgegevens, waardoor je precies bepaalt wie welke informatie mag inzien of gebruiken. Dankzij klantauthenticatie is de beveiliging aanzienlijk sterker, wat de kans op misbruik of ongeautoriseerde toegang minimaliseert.

De koppeling maakt het daarnaast mogelijk om meerdere bankrekeningen te integreren in je boekhoudsysteem. Dit zorgt voor een overzichtelijk financieel beeld en scheelt een hoop handmatig werk. Betalingen en transacties worden automatisch verwerkt, waardoor je veel tijd bespaart en menselijke fouten worden voorkomen.

Open banking

Een ander belangrijk voordeel is dat je geen commerciële toeslagen van banken meer hoeft te betalen voor het delen van transactiedata. Hierdoor dalen je kosten en houd je meer over voor je bedrijf. Tot slot opent de koppeling de deur naar innovatieve open banking-diensten, waarmee je eenvoudig nieuwe tools en diensten kunt koppelen om je financiële processen nog verder te optimaliseren.

Met de nieuwe koppeling ben je niet alleen voorbereid op toekomstige wetgeving, maar profiteer je van een efficiënter administratief proces. Handmatige bankimports behoren tot het verleden en complexe verbindingen zijn niet langer nodig. Bovendien voldoe je automatisch aan de regelgeving, wat zorgt voor rust en zekerheid in je bedrijfsvoering.

Meer weten?

Wil je ontdekken hoe deze nieuwe koppeling jouw financiële processen kan vereenvoudigen Bezoek de website van Bjorn Lunden of lees hun informatieve blogs:

Voor vragen of een persoonlijk advies kun je contact opnemen via verkoop.nl@bjornlunden.com.