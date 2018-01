Consument wil bankgegevens niet delen, behalve met financieel adviseur

Consumenten delen liever niet hun bankgegevens met grote bedrijven. Dat concludeert het AD uit een peiling op de eigen website, waaraan 4.500 bezoekers deelnamen. Uitzondering daarop vormt de financieel adviseur: ruim een op de zes ziet wel voordelen in het delen van data met een adviseur.

Ruim 98% wil bedrijven geen toegang geven tot zijn bankrekening als daar geen voordeel tegenover staat. Dat belooft niet veel goeds voor de invoering van de nieuwe betaalrichtlijn PSD2, die naar verwachting vanaf medio dit jaar bedrijven de mogelijkheid geeft – na toestemming – bankgegevens van de klant te gebruiken. Over de nieuwe regels voeren banken en fintech-bedrijven al een strijd, want banken willen de nieuwe concurrenten niet zonder slag of stoot toelaten tot de betaalmarkt.

Twijfel over goede bedoelingen

Het AD legde deelnemers negen voorbeelden voor. Er werden vragen gesteld als “Stel: een willekeurig bedrijf wil jouw betaalgegevens gebruiken voor eigen analyses. Ze beloven dat ze de data niet delen met andere bedrijven, en na hun analyse weer weggooien. De overheid ziet daarop toe. Geef jij ze toestemming?”

Deelnemers twijfelen vooral aan de goede bedoelingen van bedrijven: voor 68% is dat reden om geen gegevens te delen. Voor 29% is het nut van de nieuwe regels niet duidelijk. Als er een vergoeding van 50 euro in het verschiet ligt, groeit de groep mensen die zijn data wil prijsgeven tot 3,5%. Vooral Albert Heijn kan op vertrouwen rekenen: 6% wil voor 50 euro betaalgegevens delen met de supermarktketen. Facebook is minder in trek en krijgt de data van slechts 1% van de mensen. Bol.com zou van 5% een machtiging krijgen om betaalopdrachten naar de bank te sturen. De Amerikaanse tegenhanger Amazon wordt minder vertrouwd en scoort minder dan 1,5%.

Jongeren bereidwilliger

Jongeren zijn makkelijker in het delen van data: onder de 35-minners wil 13% zijn gegevens wel prijsgeven aan Albert Heijn. Boven die leeftijdsgrens is de bereidheid minder dan 5%. 18- tot 35-jarigen willen twee tot zes keer zo vaak hun data delen als 50- tot 65-jarigen.

Financieel advies

De financieel adviseur springt er positief uit. Aan hem wil meer dan 17% toegang geven tot de bankgegevens. Voorwaarde is wel dat daarmee de geldzaken op orde kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld door middel van besparingstips. In de vraagstelling werd ook Independer als voorbeeld genoemd: “Vergelijkingssite Independer wil inzicht in je betaalrekening, om je verzekeringsuitgaven te analyseren en besparingstipste geven. Gemiddeld voordeel: 20 euro per maand.” Hoe daarop werd geantwoord, is niet bekend.