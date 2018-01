Miljardenstrop Apple door trage Ieren

Apple heeft een strop van circa 1,4 miljard euro doordat de Ierse regering een jaar langer bezig is om voor 13 miljard euro aan achterstallige belastingen te innen. Dat meldt het FD op basis van berichtgeving in de Financial Times.

De extra kosten hebben te maken met een nieuwe Amerikaanse belastingwet, die een heffing voorschrijft op buitenlandse winsten die bedrijven terugbrengen naar de VS.

Voor Apple zou het gaan om 38 miljard dollar over 252 miljard aan buitenlandse winsten.

Geblokkeerde rekening laat op zich wachten

Van de Europese Commissie moet Apple nog 13 miljard euro betalen aan Ierland, omdat sommige belastingvoordelen uit het verleden zijn aangemerkt als verboden staatssteun. Het technologiebedrijf heeft beroep aangetekend tegen de beslissing en wacht nog op een uitspraak.

Om de Amerikaanse belastingheffing te verminderen, had Apple het bedrag op een geblokkeerde rekening van de Ieren kunnen zetten, zodat het niet zou meetellen bij de winstbepaling. Maar zo’n rekening is er nog niet. Daardoor zal de betaling van de heffing pas in het tweede kwartaal beginnen.