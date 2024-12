Van der Valk Cuijk wil miljoen coronasteun niet inleveren

De Van der Valk-vestiging in Cuijk was tot twee jaar terug een zelfstandig bedrijf en kreeg in die hoedanigheid € 923.000 coronasteun. In 2022 werd het hotel overgenomen door een familielid, waardoor het onderdeel werd van een groep van twintig Van der Valk-hotels. Die groep heeft recht op maximaal € 1,8 miljoen overheidssteun en die som was al opgesoupeerd voor dat het Cuijk-hotel werd overgenomen. Het ministerie van Economische Zaken vindt daarom dat zo’n driekwart miljoen euro moet worden terugbetaald en weigert een aanvullende anderhalve ton coronasteun uit te keren. De familie vindt dat vreemd: zo is de overname in feite extra belast.

Verkoop binnen familie

Het hotel in Cuijk was vanaf de start eigendom van Fred en Arda van der Valk en raakte in de problemen door de coronacrisis. Het paar verkocht het hotel eind 2021 voor € 20 miljoen aan Luiten Van der Valk Beheer, dat een omzet draait van €194 miljoen per jaar. De betaling van de overnamesom werd voor een deel uitgesteld.

Wetswijziging

Maar de koper vindt dat met de dreigende terugbetaling van de coronasteun eigenlijk te veel is betaald voor het hotel. Dit jaar is bepaald dat bij het vaststellen van de coronasteun de huidige staat van de onderneming leidend is, en niet die van de periode waarover steun is gevraagd. De advocaat van Luiten Van der Valk Beheer stelt dat dat niet opgaat voor zijn klant, want die deed de overname twee jaar voor de nieuwe wet van kracht werd. Toen had Van der Valk niet kunnen weten dat de regels zouden veranderen. Voor het CBb doet Van der Valk een beroep op Europees eigendomsrecht. De overheid kan alleen geld opeisen met een “voorzienbare grondslag”. En die was er ten tijde van de overname niet.

Eerder probeerden Van der Valk-hotels voor de rechter de limiet aan de coronasteun van tafel te krijgen, maar het CBb vond dat Van der Valk beschouwd kan worden als één concern in plaats van een groep zelfstandige bedrijven.

Bron: FD