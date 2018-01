CAP geeft uitleg over rechten ex-partner bij afkoop PEB

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft in twee vraag- en antwoordbesluiten (V&A 2018-001 en V&A 2018-002) opheldering gegeven over de rechten van de ex-partner van de DGA om zijn/haar aandeel in het pensioen te kunnen afkopen of om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV) in geval van pensioenverevening en in geval van conversie.

In V&A 2018-001 staat de vraag centraal of de ex-partner zelf kan beslissen of hij/zij het PEB kan afkopen of omzetten in een ODV. In het kader van de echtscheiding heeft de ex-partner recht gekregen op 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen (art. 2 WVPS) en op het bijzonder nabestaandenpensioen (art. 3a WVPS) ofwel zuivere pensioenverevening.

Geen eigen pensioenaanspraak

Kan de ex-partner het recht op uitbetaling van de helft van het ouderdomspensioen en/of de aanspraak op bijzonder partnerpensioen zelf afkopen of omzetten in een ODV? Het recht op uitbetaling van een deel van de uitkeringen van het ouderdomspensioen van de DGA is geen eigen pensioenaanspraak van de ex-partner, aldus het CAP. Deze kan ook het recht op deze gedeeltelijke uitbetaling van het ouderdomspensioen niet afkopen of omzetten in een ODV. Alleen de DGA kan zijn pensioenaanspraak afkopen of omzetten. Belangrijk daarbij is wel dat hij toestemming heeft van de ex-partner. De aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen is wel een eigen aanspraak van de ex-partner. Die kan kan de in eigen beheer verzekerde aanspraak op bijzonder partnerpensioen dus wel afkopen of omzetten in een ODV.

Pensioenconversie

Kiezen de DGA en zijn partner voor pensioenconversie, dus een eigen recht op ouderdomspensioen voor de ex-partner, dan kan de ex-partner zelf wel zijn ouderdomspensioen afkopen of omzetten. De wijze waarop men in dat geval de afkoopwaarde of omzettingswaarde bepaalt, komt aan bod in V&A 2018-002. In dit laatste vraag- en antwoordbesluit geeft het CAP aan de hand van een cijfervoorbeeld een uitwerking, waarnaar wij u verwijzen.