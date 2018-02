Kamer: stijging accountantskosten in de zorg serieus probleem

De Tweede Kamer maakt zich serieus zorgen over de aanhoudende stijging van de accountantskosten in de gezondheidszorg. De uitgaven voor controles van onder meer declaraties en jaarrekeningen namen volgens inkooporganisatie in 2016 met ruim 12% toe tot in totaal €87 miljoen.

Volgens Intrakoop is een zorginstelling gemiddeld €127.000 per jaar kwijt aan accountantskosten. Die accountantskosten bedragen volgens het ministerie van Volksgezondheid 0,15% van de totale zorgkosten, maar het aandeel stijgt. In 2014 was het bijvoorbeeld nog 0,14%. De decentralisaties in de sociale domein (overdracht van taken naar gemeenten) vormen een belangrijke reden voor de groeiende accountantskosten. Het aantal partijen waarmee zorgondernemers contracten sluiten, is flink gestegen, en daarmee het aantal partijen dat financiële verantwoording moet afleggen. In de geestelijke gezondheidszorg, waar de accountantskosten met ruim 15% het meest zijn gestegen, zijn het de zorgverzekeraars die daar extra controlemaatregelen verlangen, aldus Intrakoop. Meer horizontaal toezicht het en schrappen van regels moeten de verantwoordingshonger terugdringen.