IMK komt met online factoringoplossing

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) heeft samen met Bibby Financial Services (BFS) ‘Factoring voor MKB’ ontwikkeld. Dat moet bedrijven een laagdrempelig instrument bieden voor de financiering van werkkapitaal. Onderdeel daarvan is een digitale scan waarmee ondernemers kunnen bepalen of factoring een goede oplossing voor hen biedt voor meer financiële ruimte.

Volgens IMK-directeur Han Dieperink is de financiering van werkkapitaal de belangrijkste financieringsbehoefte van ondernemers. “En juist daar knelt het voor het MKB in het huidige financieringslandschap, zeker voor ondernemers die het tijdens de crisis zwaar hebben gehad.”

Ontwikkeld met ondernemers

Factoring voor mkb is opgezet op verzoek van en in samenwerking met ondernemers. “Zij hadden een behoefte aan een factoringaanbieder die duidelijke tarieven hanteert, zich aan de afspraken houdt, betrouwbaar en ervaren is, vriendelijk met de debiteuren omgaat en zich inzet voor de belangen van MKB’ers en ZZP’ers.” Volgens IMK is die oplossing nu gerealiseerd door de samenwerking met BFS, een toonaangevende en wereldwijde speler op het gebied van werkkapitaalfinanciering. “Door een online platform te ontwikkelen komt het IMK tegemoet aan de groeiende behoefte van MKB-ondernemers aan volledig digitale dienstverlening.”