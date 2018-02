Tweede Kamer besloten geïnformeerd over rulings Ikea

Een briefing van de Tweede Kamer over de fiscale behandeling van Ikea kan alleen achter gesloten deuren plaatsvinden, meldt staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer. De D66’er beantwoord in de brief vragen van de vaste Kamercommissie voor Financiën over Inter Ikea Systems, een van de twee groepsholdings van het Zweedse meubelbedrijf.

Onderzoek

De Europese Commissie kondigde in december een diepgaand onderzoek aan naar de Nederlandse fiscale behandeling van Ikea: “De commissie is bezorgd dat twee Nederlandse ‘tax rulings’ Inter Ikea hebben toegestaan minder belasting te betalen en daarmee een oneerlijk concurrentievoordeel hebben gegeven. Dat is in strijd met de Europese regels voor staatssteun.”

Vragen

De Kamercommissie had Snel onder anderen gevraagd of het mogelijk is om de Kamer in de openbaarheid over de rulings en het besluit van de Europese Commissie te informeren. Dat is volgens Snel vanwege de geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) echter niet mogelijk. “De Belastingdienst kan niet in het openbaar gegevens over belastingplichtige bevestigen of ontkennen, zelfs niet indien andere bronnen bepaalde informatie publiceren”, licht Snel toe. “Vanwege de inlichtingenplicht aan de Staten-Generaal van artikel 68 van de Grondwet (GW) kan het in bijzondere gevallen, waarin een cruciaal politiek oordeel zich toespitst op één specifiek geval, wenselijk zijn uw Kamer vertrouwelijk inzicht te geven in een ruling.”

Niet-vertrouwelijke versie

Het is nog niet bekend wanneer de niet-vertrouwelijke versie van het Europese besluit gepubliceerd wordt, meldt Snel. Dat bepaalt uiteindelijk de Europese Commissie. Nederland heeft inmiddels bij de Europese Commissie aangegeven welke gegevens in het besluit als vertrouwelijk beschouwd moeten worden. Op dit moment wordt over de vertrouwelijke gegevens overleg gevoerd met de Europese Commissie. Ervaring leert dat het een paar maanden kan duren voordat de niet-vertrouwelijke versie van het besluit gepubliceerd wordt, meldt Snel.