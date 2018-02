Wraking gevraagd bij fiscalistensoap Grapperhaus

Fiscalist Karim Aachboun (foto) heeft een verzoek tot wraking gedaan in een tuchtzaak die draait om een arbeidsconflict bij belastingadvieskantoor KPMG Meijburg in 2016. De kwestie achtervolgt minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus, die KPMG Meijburg als arbeidsrechtadvocaat bijstond bij de kantonrechter. Topfiscalist Aachboun beschuldigt Grapperhaus van misleiding van de rechter en schending van gedragsregels in een zaak die draait om het ontslag van Aachboun. Grapperhaus was destijds bestuursvoorzitter bij advocatenkantoor Allen & Overy.

Benoeming ministerie

Aachboun doet het verzoek tot wraking omdat de rechter die op 19 februari bij de raad van discipline de tuchtzaak moet leiden onlangs door het ministerie van Justitie is benoemd en daardoor mogelijk partijdig zou zijn. De fiscalist vindt dat een rechter niet mag oordelen in een tuchtzaak tegen de persoon die verantwoordelijk is voor de benoeming. Ook vier andere rechters die deel uitmaken van de raad van discipline zijn gewraakt.

‘Interessante zaak’

Volgens emeritus hoogleraar Floris Bannier is het nooit eerder voorgekomen dat een minister zich moet verantwoorden bij een tuchtcollege, meldt hij aan de NOS. De hoogleraar advocatuur noemt ook de wraking “heel interessant. Want niemand anders dan een rechter kan deze minister van Justitie beoordelen, en die zijn allemaal benoemd door zijn ministerie. Dus wie zou deze zaak wel kunnen doen?”, vraagt hij zich af. De raad van discipline zegt op de hoogte te zijn van het wrakingsverzoek en meldt dat de rechter die het tuchtcollege zal leiden recent benoemd is door minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker en niet door Grapperhaus. Aachboun zegt dat dat voor zijn wraking geen verschil maakt omdat de minister van Justitie eindverantwoordelijk is.