Personeelsgebrek leidt tot veel meer arbeidsconflicten

Het gemiddelde aantal arbeidsconflicten is dit jaar 17% hoger dan in 2019, meldt Interpolis. De verzekeraar schrijft dat toe aan de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor mensen mondiger zijn geworden.

Interpolis vindt de toename wel opvallend omdat het aantal ontslagen met 20% is gedaald ten opzichte van 2019. Een op de drie mkb’ers ziet het werven van personeel nog steeds als een belangrijk agendapunt. ‘Werknemers lijken te profiteren van de krapte op de arbeidsmarkt en worden mondiger tegenover werkgevers.’

Meteen in discussie

Dit jaar zijn er wel veel minder werknemers die een juridische check doen naar de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Dat aantal is een derde lager dan voor de pandemie. ‘We zien dat het vaker voorkomt dat werknemers ons benaderen op het moment dat ze al in een flinke discussie beland zijn met hun werkgever. Waar je voorheen zag dat voordat ze deze discussie aangingen, werknemers eerst bij ons checkten wat hun rechten precies zijn. Een oorzaak hiervoor kan liggen in het feit dat er een krapte op de arbeidsmarkt is en werknemers sneller de discussie aangaan met hun werkgever’, zegt directeur Bedrijven René Voets.

Afspraken maken over nieuwe normaal

Interpolis denkt ook dat de terugkeer naar kantoor voor meer conflicten zorgt, ook al geldt nog altijd het dringende advies om thuis te werken. Een op de drie mkb-ondernemer zegt te gaan besparen op kantoor- of bedrijfsruimte en 43% wil thuiswerken blijven stimuleren. ‘We zien dat er veel arbeidsconflicten ontstaan over het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden zoals het veranderen van de werkomgeving, het aanpassen van de leaseregeling, of het veranderen van roosters. We raden werkgevers dan ook aan om hierover in gesprek te gaan met hun werknemers en met elkaar tot duidelijke afspraken te komen waar iedereen zich prettig bij voelt. Dit kan vervelende conflicten of zelfs vertrek van een medewerker voorkomen.’

De helft van de ondernemers maakt zich zorgen over het gemotiveerd houden van medewerkers. ‘Met het oog op het grote aantal conflicten dat we signaleren en de krapte op de arbeidsmarkt is het verstandig dat werkgevers in gesprek blijven met hun medewerkers.’