Sjoemelboekhouding kalveren omvangrijker dan gedacht

De fraude bij melkveehouderijbedrijven in Nederland is veel groter dan aangenomen. Minister van Landbouw Carola Schouten heeft dat de Tweede Kamer in een brief laten weten.

De overheid heeft bij ruim 2100 melkveehouderijbedrijven geconstateerd heeft dat is gesjoemeld met de boekhouding van de geboorte van kalveren. Dat is bijna 15% van het totaal aantal rundveehouders in Nederland.

Geen aan- en afvoer

Deze bedrijven mogen voorlopig geen dieren meer aan- en afvoeren. In januari stelde Schouten nog dat bij 45 bedrijven was gebleken dat er onregelmatigheden waren. Naast de administratieve controles hebben ook meer fysieke inspecties plaatsgevonden. Schouten kondigde erder al aan hard te zullen optreden tegen frauderende boeren. De minister gaat bovendien ervan uit dat de fraude van nog veel grotere omvang is. ‘Er is nog een substantiële groep bedrijven in beeld waar onregelmatigheden worden vermoed’, aldus de minister in haar brief. ‘De komende tijd zal het administratief onderzoek dan ook worden voortgezet om nader te bezien of bij nog meer bedrijven sprake kan zijn van overtredingen.’

Dag per bedrijf controle

Omdat het hier gaat om inspecties waarbij niet alleen op fraude wordt gecontroleerd maar ook andere vereisten in het kader van I&R-controles worden meegenomen, betreft het uitgebreide controles die een dag per bedrijf in beslag nemen. Van de geblokkeerde bedrijven heeft een aantal bedrijven de geconstateerde overtreding hersteld, waarna de blokkade door de NVWA is opgeheven.