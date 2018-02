RSM neemt Hoogland Alkmaar over

RSM neemt per 1 maart de activiteiten van accountantskantoor Hoogland uit Alkmaar over. Hoogland heeft circa twintig medewerkers, die na de overname gaan werken vanuit het RSM-kantoor in Alkmaar.

Met de acquisitie verstevigt RSM zijn positie in de regio Alkmaar. De cliënten van Hoogland profiteren volgens RSM op hun beurt van de kennis en samenwerking binnen het wereldwijde RSM-netwerk. Volgens bestuursvoorzitter Rudolf Winkenius past de overname in het realiseren van de groeidoelstelling van RSM.

‘Zelfde visie’

Bas Michielsen, eigenaar van Hoogland, stelt dat het kantoor in RSM ‘een partij heeft gevonden die dezelfde visie heeft als Hoogland’ en dat de kantoren samen de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren. Hoogland heeft een vergunning van de AFM voor wettelijke controles (niet-oob). Naast samenstelwerk en fiscale advisering richt het kantoor zich ook op advies bij fusies en overnames.