Flynth neemt FMS Breda en Rotterdam over

Flynth adviseurs en accountants heeft Full Management Support (FMS), met vestigingen in Breda en Rotterdam overgenomen. ‘De aansluiting bij Flynth adviseurs en accountants is een welkome nieuwe stap’, zegt Wilfried Dam, oprichter van FMS. Binnen Flynth kan het kantoor sneller groeien, bijvoorbeeld door ook auditdiensten aan te bieden. Het kantoor in Breda wordt ‘dé kartrekker’ voor de regio Midden en West-Brabant, evenals dat in Rotterdam voor de omliggende regio. Volgens Dam ‘passen de bedrijfsculturen bij elkaar’.