Nieuwe masteropleiding Internal Auditing aan de Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam (UvA) biedt een parttime MSc-opleiding tot Internal Auditor aan. De Executive MSc of Internal Auditing (EMIA) is donderdag formeel geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Wie vanaf heden afstudeert, mag de titel Master of Science (MSc) voeren.

Accreditatie

Het managementteam en de docenten van de opleiding hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de felbegeerde accreditatie te behalen, meldt de UvA. Prof. Dr. Edo Roos Lindgreen RE, programmadirecteur van de opleiding, is erg blij met de accreditatie. “De accreditatie is een blijk van erkenning en geeft niet alleen onze studenten, maar ook hun werkgevers zekerheid over de kwaliteit van de opleiding en ons docententeam. De accreditatie verhoogt daarmee de waarde van onze afgestudeerden op de arbeidsmarkt.”

Parttime

Met de parttime MSc-opleiding tot Internal Auditor halen studenten in tweeënhalf jaar de RO-titel. De interactieve colleges vinden op vrijdag plaats aan de Amsterdam Business School in hartje Amsterdam. De opleiding voldoet aan de eindtermen van de SVRO, de Nederlandse beroepsorganisatie van Operational Auditors.

Nieuwe ontwikkelingen

Volgens programmadirecteur Lindgreen is de accreditatie het begin van nieuwe ontwikkelingen. “We investeren voortdurend in het moderniseren van ons curriculum. De focus ligt de komende periode op twee onderwerpen: gedrag en cultuur enerzijds, en data science anderzijds.” Voor het laatste ontwikkelde de UvA een speciaal programma, Data Science for Auditors, dat in de opleiding wordt geïntegreerd.