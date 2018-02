Snel grijpt in bij rulings

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën gaat de manier waarop bij de Belastingdienst rulings worden afgesloten met multinationals aanpassen, schrijft hij maandag aan de Tweede Kamer. Alle rulings moeten voortaan door een speciaal rulingteam met specialisten worden afgesloten. Enkele individuele rulings worden bovendien nader onderzocht. De komende tijd wordt bovendien gewerkt aan verdere herziening van de rulingpraktijk.

Fouten

Van twee rulings staat al vast dat ze inhoudelijk niet deugen, maar waarschijnlijk gaat het om vijf gevallen. Bij die afspraken gaat de Belastingdienst bekijken of de afspraken kunnen worden aangepast of beëindigt. In totaal zijn bij 78 rulings fouten gemaakt, meldt Trouw. In de meeste gevallen ging het daarbij niet om inhoudelijke, maar om procedurele fouten. Lokale inspecteurs gingen vaker in de fout dan het speciale rulingteam, al werden ook daar fouten geconstateerd.

Onderzoek

De afgelopen tijd werd onderzoek gedaan naar in totaal 4462 rulings, nadat Trouw en FD november vorig jaar publiceerden uit de Paradise Papers. Daaruit bleek dat er fouten zijn gemaakt bij een ruling met de Amerikaanse multinational Procter & Gamble. Een lokale inspecteur gaf daarin persoonlijk toestemming voor het onbelast doorsluizen van 676 miljoen dollar naar de Kaaimaneilanden. Het onderzoek was vooral gericht op het volgen van de juiste procedure bij het afgeven van rulings. Of de afspraken inhoudelijk kloppen is niet onderzocht. Alleen de gevallen waarin de procedures niet werden gevolgd, zijn ook inhoudelijk bekeken.

Herziening

Lokale inspecteurs mogen van Snel voortaan geen rulings meer behandelen. De staatssecretaris schrijft de Kamerbrief naar aanleiding van het onderzoek. Snel wil de mogelijkheid tot het afsluiten van rulings wel behouden, omdat ze volgens hem een belangrijke pijler van het vestigingsklimaat zijn. Voor 1 januari wil hij een definitieve herziening van de rulingpraktijk. In overleg met Tweede Kamer en een groep onafhankelijke experts gaat daar de komende tijd aan gewerkt worden. Eén van de heikele punten is of Nederland de rulings geanonimiseerd zal publiceren. Snel geeft in een interview met Trouw bovendien aan dat hij alleen nog belastingafspraken wil maken met bedrijven die ook daadwerkelijk actief zijn in Nederland. Daarover schrijft hij later nog een Kamerbrief, waarin hij ingaat op het hele belastingontwijkingsdossier.