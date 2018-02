Kabinet wil meer baten-lasteninformatie betrekken bij besluitvorming

Op de lange termijn gaat het kabinet zich meer baseren op baten-lasteninformatie bij besluitvorming en verantwoording. Dat schrijft minister Hoekstra in de kabinetsreactie op het rapport ‘Baten en lasten geherwaardeerd’ van de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel Rijksoverheid.

De regering komt bijna een jaar later met een reactie. Het rapport is eind maart vorig jaar verschenen. De commissie had de voordelen en nadelen onderzocht van verdere toevoeging van baten-lasteninformatie aan de huidige wijze van begroten en verantwoorden. Het is volgens Hoekstra “een betekenisvol rapport dat een overzicht geeft van verschillende vormen waarin toevoeging van baten-lasteninformatie mogelijk is. Een waardevolle conclusie van de adviescommissie is onder meer dat het functioneren van het verslaggevingsstelsel van de Nederlandse rijksoverheid over het algemeen op orde is.” Wel adviseerde de commissie om voor 2020 het bestaande verslaggevingsstelsel verder te verbeteren en te harmoniseren, en in dat kader extracomptabel baten-lasteninformatie toe te voegen. Bovendien luidde het advies dat in 2020 wordt geëvalueerd of er meer stappen nodig zijn in de richting van een pragmatisch vormgegeven baten-lastenstelsel en wanneer dat gerealiseerd zou kunnen worden.

Stappen zetten

Het kabinet is het met de verbetersuggestie eens. “Want het verslaggevingsstelsel is weliswaar op orde, er is tegelijkertijd ook aanleiding om stappen te zetten. De overheid digitaliseert en wordt meer en meer datagedreven. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met een vraag naar vergaande uniformering, harmonisatie en standaardisatie van informatie. Daarnaast is het van belang om daar waar het stelsel nog niet alle relevante financiële informatie levert voor goede besluitvorming, te onderzoeken hoe dat beter kan.” Dat gebeurt dan onder meer door als regering bij te dragen aan “de ontwikkeling op de lange termijn om, waar zinvol, meer baten-lasteninformatie te gebruiken voor besluitvorming en verantwoording.”

Doelmatige verbeteringen

De minister gaat ook in op de zorg van de commissie over de ‘absorptiecapaciteit’ van “de financiële functie”. “Door de komende jaren de gewenste verbeteringen van de financiële informatie op logische wijze te koppelen aan acties vanuit het Regeerakkoord en andere strategische agenda’s kunnen deze doelmatig plaatsvinden en wordt de financiële functie zo min mogelijk extra belast.” Maar er moeten wel binnen twee jaar zonder extra middelen resultaten worden geboekt. Daarom stelt Hoekstra de volgende maatregelen voor: behoud en verdere verbetering van financiële informatie, het versterken van de kwaliteit van besluitvorming over investeringen en het onderzoeken van de harmonisatie van begrotingsafspraken enerzijds en het vergroten van de transparantie van begrotingsreserves anderzijds. “Het ministerie van Financiën ontwikkelt samen met de departementen en in goed overleg met de Algemene Rekenkamer een plan van aanpak waarin de nadere invulling van genoemde maatregelen wordt vastgelegd.”