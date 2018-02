Leasewagenpark blijft groeien

Autolease blijft onverminderd populair. Vorig jaar is het totaal aantal leaseauto’s in Nederland met 9,3% gegroeid tot 860.000. Vooral de opkomst van private lease draagt bij aan de groei, blijkt uit cijfers van leasebranchevereniging VNA.

Private lease neemt 60% van de groei voor zijn rekening, zo schat de VNA in. De zakelijke personenauto levert een bijdrage van 27% aan de groei en bestelwagens zorgen voor de rest. Private lease groeit volgens de leasebranche veel sneller dan verwacht. “Eind 2016 stond de teller op 64.000 leasecontracten en per eind 2017 wordt het aantal op 103.000 geschat. Dat is een groei van ruim 60% in één jaar. De magische grens van 100.000 private leasecontracten werd daarmee veel eerder behaald dan voorspeld.” Private lease wordt vooral gedaan door mensen tussen de 26 en 55 jaar. Het aandeel van 55-plussers neemt toe. “Daarnaast is een voorzichtige ontwikkeling te zien van kleinere auto’s naar auto’s in het midden- en duurdere segment.”

Volgens de ANWB komen er steeds meer vragen binnen over private lease. Voor twijfelaars is er een tool waarmee berekend kan worden of het voordeliger is dan een auto kopen.

Elektrisch rijden

Elektrische auto’s worden zeker door de privéleasers nog te duur gevonden. De VNA dringt er dan ook op aan dat er meer werk wordt gemaakt van het stimuleren van elektrisch rijden. De vereniging ziet de leasetoekomst zonnig in: “Deze cijfers bieden perspectief voor een toekomst waarbij we toegaan naar gebruik van mobiliteit in plaats van het bezit van een auto. De leasesector heeft de kennis in huis om als mobiliteitsprovider rond de reis op te treden.”

Belgen worstelen met leaseverslaving

In België gaat het nog veel beter met de autolease dankzij gulle fiscale regels, meldt het FD. De auto van de zaak kost een werknemer gemiddeld slechts € 2.000 bijtelling op jaarbasis. De grote hoeveelheid leaseauto’s is voor velen een van de belangrijkste oorzaak van het fileprobleem. De overheid wil nu het gebruik van leasewagens ontmoedigen met een regeling waarbij de auto van de zaak kan worden ingeruild voor geld. Critici verwachten dat het weinig zal opleveren omdat veel mensen met het bedrag zelf een auto gaan kopen.

In België rijden zo’n 600.000 leaseauto’s rond. Daarnaast tankt een grote groep werknemers op kosten van de baas. Naar schatting een op de vijf auto’s wordt daarmee geheel of gedeeltelijk gesponsord door de werkgever.