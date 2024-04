Zakelijke autolease blijft groeien

Ondanks het thuiswerken en de roep om duurzamere mobiliteitsvormen blijft de auto van de zaak populair: ook in het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal zakelijke leasewagens toe, meldt de vereniging van leasebedrijven VNA.

In de eerste drie maanden kwamen er 16.300 leasevoertuigen bij: een plus van 1,2 procent ten opzichte van eind 2023. Er rijden nu 1.350.300 leaseauto’s rond in Nederland. Het aantal zakelijk geleaste personenauto’s nam met 11.900 voertuigen (+1,4 procent) toe. ‘Financiële lease neemt verder toe, maar ook operationele zakelijke autolease zit in de lift.’ De VNA denkt dat de krapte op de arbeidsmarkt een grote rol speelt: ‘De Algemene Werkgeversvereniging Nederland ziet dat bedrijven volop concurreren om werknemers. Dit leidt tot hogere beloningen en betere secundaire arbeidsvoorwaarden.’

Bijdrage aan verduurzaming

Volgens Renate Hemerik, voorzitter van de VNA, is groei van het zakelijke leasewagenpark ook belangrijk voor de doorstroom van veilige, schone en zuinige auto’s naar de tweedehandsmarkt. ‘Daarmee kunnen we een bijdrage blijven leveren aan de verduurzaming en de verjonging van het Nederlandse wagenpark.’

De zakelijke personenauto blijft veruit het grootste segment in de leasemarkt met een totaal van 853.600 auto’s. Het aantal private leaseauto’s is inmiddels de 250.000 genaderd. In het eerste kwartaal kwamen er 2.900 (+ 1,2 procent) bij. ‘De concurrentie in de automarkt lijkt een gunstige uitwerking te hebben op private lease. Hogere lonen en meer koopkracht in 2024 bieden eveneens een steun in de rug.’

Bestelwagens

Het aantal lease-bestelwagens komt ook in de buurt van het kwart miljoen met een toename van 1.500 (+0,7 procent). ‘Voor bestelwagens gelden dezelfde omstandigheden als voor zakelijke personenauto’s. De economische groei is laag en sommige sectoren zoals de bouw vertonen dit jaar naar verwachting zelfs krimp. De arbeidsmarkt en de groei in zzp’ers blijven echter drijvende krachten achter de groei in leasebestelwagens.’