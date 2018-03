Deloitte schikt voor bijna 150 miljoen dollar in VS

Deloitte heeft in de Verenigde Staten een schikking van 149,5 miljoen dollar getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie in een megafraudezaak rond de voormalige hypotheekverstrekker Taylor, Bean and Whitaker (TBW). Dat bedrijf ging in 2009 failliet, Deloitte was van 2002 tot 2008 de controlerend accountant. Bij TBW werd voor zeker twee miljard dollar fraude gepleegd.

Deloitte werd er van beschuldigd bij de audits bewust af te zijn geweken van de vereiste standaard en daardoor frauduleuze praktijken en misleidende statements bij TBW niet te hebben gesignaleerd. Dat maakte het volgens de Amerikanen mogelijk dat het bedrijf tot aan het faillissement door kon blijven gaan met de dubieuze praktijken, waarvoor al meerdere oud-werknemers werden veroordeeld. “When auditors fail to exercise their professional judgment, and make false statements that allow bad actors to remain in government programs and submit false claims to the government, there will be consequences”, becommentarieerde assistent-aanklager Chad A. Readler de schikking.

Voor Deloitte was het al de vierde schikking in de kwestie. Het accountantsbedrijf zelf stelt nog altijd misleid te zijn door TBW en staat achter de eigen controles.