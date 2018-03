Eigenaar Zeeuws administratiekantoor verdacht van fraude

De recherche Zeeland heeft afgelopen week een 71-jarige directeur van een inmiddels failliet administratiekantoor in Axel verhoord in verband met een omvangrijke fraudezaak. De man wordt verdacht van Ponzifraude.

De verdachte en zijn bedrijf zijn een jaar in de gaten gehouden oor de recherche. Volgens de politie heeft de zaak de gemoederen in de Zeeuws-Vlaamse plaats en omgeving flink bezig gehouden. De man zou zich hebben beziggehouden met Ponzifraude, ook wel piramidespel genoemd: beleggingen aanbieden waarbij de rendementen worden betaald uit de inleg van nieuwe klanten. Tussen 2007 en 2016 zou het administratiekantoor van zeker 21 particulieren op die manier geld hebben aangetrokken, met de belofte van een hoog rendement. In totaal is zo’n € 2 miljoen opgehaald.

Faillissement

In plaats van hoge rendementen resteerde voor de 21 klanten louter verlies: het ingelegde bedrag is verdwenen. “Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte het geld heeft gebruikt om de negatieve bedrijfsresultaten en andere tegenvallers van zijn bedrijven te financieren”, aldus de politie. Maar het bleek niet voldoende: medio 2016 zijn de verdachte en zijn bedrijven persoonlijk en zakelijk failliet verklaard. Het administratiekantoor (dat ook deels actief was in assurantiën) kampte met een schuldenlast van € 2,4 miljoen.

De man heeft op het politiebureau een verklaring afgelegd en heeft twee dagen in voorlopige hechtenis gezeten. De zaak komt voor de rechter; tot die tijd is de verdachte op vrije voeten.