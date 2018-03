‘Stop verkoop belastingontwijkpakketten’

Bedrijven kunnen online eenvoudig constructies kopen waarmee belasting kan worden ontweken. Europarlementariër Paul Tang (PvdA) wil daar paal en perk aan stellen. “Stop de verkoop van kant-en-klare belastingontwijkingpakketten op websites.”

Tang pleit maandag bij de Europese Commissie voor een verbod op dergelijke pakketten. “Op verschillende websites kunnen bedrijven en particulieren zich inkopen in een bedrijf dat gevestigd is in een belastingparadijs. De advertenties doen denken aan vakantieaanbiedingen. Zo hebben veel aanbiedingen de naam van een exotische bestemming. Het pakket ‘Caribbean Package’ geeft de koper voor ongeveer 2.500 euro een bedrijf in Belize met een bijhorende bankrekening om je vermogen op te stallen.”

Die advertenties kunnen volgens Tang nu nog niet worden aangepakt. “Terwijl de constructies die worden aangeboden in aantal gevallen wel strafbaar zijn. Daarom moeten we hier een einde aan maken. Nu kunnen mensen met een druk op de knop hun vermogen buiten het zicht van de belastingdienst parkeren en dat werkt fraude in de hand.”

Harder ingrijpen

Ook adviseurs die belastingontwijking mogelijk maken, moeten aan banden worden gelegd, vindt Tang. “Inmiddels wordt de industrie die belastingontwijking faciliteert steeds groter zonder dat er iemand aan de rem trekt. Het is ook zaak om adviseurs die belastingontwijking mogelijk maken aan banden te leggen. Er zijn door de Europese Commissie wel voorstellen gedaan, maar dat heeft nog nergens toe geleid. Op het gebied van belastingontwijking loopt de wetgever achter de feiten aan. Voor elke afgesloten sluiproute creëren belastingadviseurs namelijk twee nieuwe mogelijkheden. Dus er moet veel harder worden ingegrepen.”

Tang wil van de Europese Commissie weten wat haar plannen zijn om deze webwinkels te sluiten. Daarnaast stelt hij voor om met een verplichte richtlijn voor belastingadviseurs te komen, waardoor adviseurs in de toekomst nieuwe constructies vooraf moeten melden aan de belastingdienst.