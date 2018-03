Oud-toezichthouders: nieuwe crisis in de maak

De kans op een nieuwe wereldwijze crisis is levensgroot. Dat zeggen oud-toezichthouders Hans Hoogervorst , voorzitter van de International Accounting Standards Board (IASB), tevens oud-voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, en oud centraal bankier Nout Wellink in de Telegraaf. Beide waarschuwen – niet voor het eerst – voor zeepbellen die ontstaan op de aandelenbeurzen en de vastgoedmarkten. Tegelijkertijd zijn de buffers van banken volgens hen veel te laag.

Beleggers, huizenkopers, consumenten, bedrijven en overheden nemen veel te veel risico’s. De kiem voor een nieuwe financiële crisis wordt volgens de twee alweer gelegd, al weet niemand precies hoe het gevaar zich zal manifesteren. ‘Er ontstaan nieuwe risico’s zonder dat we voldoende kunnen inschatten wat potentiële effecten zijn’, zegt oud-centraal bankier Wellink in de krant. De twee wijzen allebei naar de centrale banken die met hun lage rentes iedereen aanmoedigen geld te lenen. Het gevolg is dat er wereldwijd grote schulden worden opgebouwd. De schulden zijn volgens Hoogervorst (foto) historisch ongeëvenaard. Niet alleen in het westen, maar ook in Azië en met name in China. ‘Ik denk dat de risico’s van overspannen aandelenmarkten en overspannen woningmarkten, in combinatie met al die schuldcreatie, weer grote risico’s met zich meebrengt’, waarschuwde hij ook vorig jaar al. Dat is ‘vragen om ongelukken’.