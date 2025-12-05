Zeven procent bedrijven kampt met problematische schulden

Bijna zeven procent van de Nederlandse bedrijven beoordeelde in november 2025 de eigen schuldenlast als problematisch. Dat is vrijwel gelijk aan een jaar eerder, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de conjunctuurenquête onder bedrijven met minstens vijf medewerkers.

Meer dan de helft van de bedrijven vindt de huidige schuldenlast bovendien niet van de gewenste omvang. Bijna vier procent vreest zelfs binnen een jaar te moeten stoppen vanwege de economische omstandigheden.

Horeca worstelt

Vooral horecabedrijven worstelen met financiële druk: één op de vijf heeft te maken met een problematische schuld, fors meer dan de veertien procent van een jaar eerder. Ook in de informatie- en communicatiesector nam het aandeel bedrijven met te hoge schulden relatief sterk toe. Daarentegen daalde het percentage probleemschulden onder meer in de overige dienstverlening, de detailhandel en de autohandel en -reparatie. De verhuur en handel van onroerend goed heeft met 0,6 procent de kleinste groep bedrijven met problematische schulden.

Meer bedrijven lossen af

Ruim 24 procent van de bedrijven heeft inmiddels een lagere schuldenlast dan een jaar eerder, terwijl vijftien procent hogere schulden rapporteert. In de verhuur en handel van onroerend goed, en in vervoer en opslag, is die verhouding juist omgekeerd. Opvallend is dat in de detailhandel en zakelijke dienstverlening bedrijven het minst vaak hogere schulden melden. De meerderheid (62 procent) zegt dat de schuldenlast ongeveer gelijk is gebleven.

Schulden verminderen lukt niet altijd

Bijna de helft van de ondernemingen (49 procent) vindt de huidige schuldenlast acceptabel en ziet geen noodzaak tot afbouw. Van de bedrijven die wél willen verminderen, verwacht zes procent dit binnen een jaar te kunnen doen. Zo’n negentien procent rekent op één tot vijf jaar, terwijl ruim vier procent meer dan vijf jaar nodig denkt te hebben. Een aanzienlijk deel (achttien procent) weet niet in te schatten hoeveel tijd nodig is.

Vooral horecabedrijven beoordelen hun schuldenlast zelden als ‘van gewenste omvang’: slechts 32 procent vindt de huidige situatie acceptabel. Ook in de detailhandel, vervoer en opslag en de cultuur-, sport- en recreatiesector geldt dat voor minder dan de helft van de bedrijven. In de zakelijke dienstverlening is het beeld gunstiger: ruim 56 procent vindt de schuldenlast op orde. Bedrijven in de onroerendgoedsector geven het vaakst aan dat ze de schulden graag willen verlagen, maar daar geen mogelijkheid toe zien.

Continuïteit onder druk

Vier procent van de bedrijven verwacht minder dan een jaar te kunnen voortbestaan in de huidige economische situatie. Bijna drie kwart denkt langer dan een jaar door te kunnen gaan, terwijl 22 procent geen inschatting kan maken. Wederom staat de horeca er het meest kwetsbaar voor: zes procent vreest een snelle bedrijfsbeëindiging en 35 procent weet niet hoe lang het hoofd nog boven water gehouden kan worden.

