Britse bedrijven willen na Brexit niet onderste uit de kan

Ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk geven de voorkeur aan een Brexit die juridisch goed en snel geregeld is boven een overgang die langer duurt en de Britten aanzienlijke voordelen oplevert.

De bedrijven vinden het van groot belang dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie uiterlijk 29 maart 2019 geregeld is. ‘Of de bestuurders Brexit nu als een kans of als een bedreiging zien, duidelijk is dat een meerderheid de veranderingen als een groot obstakel zien voor groei’, zegt Leon Kanters (foto), partner bij KPMG Meijburg.

Bescheiden deal

Kanters: ‘Hoewel de Britse bevolking heel veel aandacht heeft voor de uiteindelijke overeenkomst die met Europa wordt gesloten, zijn de ondernemingen in het algemeen bereid om genoegen te nemen met een bescheiden deal, als daar zekerheid tegenover staat die hen voldoende basis geeft voor investeringsbeslissingen. De bedrijven willen duidelijk zekerheid over het uiteindelijke vertrek uit Europa om een goed gevoel te hebben over de toekomst van hun economie.”

Juridisch waterdicht

Uit onderzoek van KPMG onder CEO’s en CFO’s van grote en middelgrote bedrijven in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat 70% de voorkeur geeft aan een juridisch waterdichte overgang die voor 29 maart 2019 geregeld is en wellicht voor de toekomst wat minder ambitieus is. Dit verdient de voorkeur boven een transactie die het land meer voordeel oplevert en in een veel later stadium tot stand komt. Eén op de vijf ondernemingen vindt dat hun bedrijf in april 2019 niet in staat zal zijn op de gebruikelijke manier te werken als op dat moment geen deal met Europa is gesloten. Dit heeft uiteindelijk gevolgen voor duizenden ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk.

Principe-akkoord

Kanters: ‘Veel hangt af in de ogen van de bedrijven af van de vraag of het Verenigd Koninkrijk er voor het eind van deze maand in slaagt om een principe-akkoord te sluiten. Als dat gebeurt, verwacht iets meer dan 40% dat de Brexit hen enig concurrentievoordeel gaat opleveren. Ruim 30% blijft ook in dat geval pessimistisch. Overigens verwacht 75% van onderzochte bedrijven dat de Britse overheid er voor eind maart 2019 in zal slagen om een lange termijn overeenkomst met de Europese Unie te sluiten. Minder dan 20% heeft daar weinig fiducie in.’