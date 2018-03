Konden we het maar: om de hoek kijken. Dan weet je beter wat je te wachten staat. Finovate is een FinTech-beurs waar je de kans krijgt om om de hoek te kijken. Samen met een aantal vennoten van Nederlandse accountantskantoren was ik op Finovate London. Genoeg inspiratie voor de accountancy!

What’s hot

Iedere beurs wordt gekenmerkt door een aantal ‘hot topics’. Hier waren dat Artificial Intelligence, Machine Learning, PSD2, API, Chatbots. Ook binnen de accountancy zullen deze technieken steeds meer invloed gaan hebben. Even een rondje langs de toepassingsmogelijkheden voor de accountancy.

Hoe blijf je in contact met de klant?

Tijdens de beurs was te merken dat veel FinTech bedrijven worstelen met het opbouwen en het behouden van een band met de klant. Banken proberen het vertrouwen van de consument weer terug te krijgen. Dat doen ze door – met inzet van veel geld en techniek – de klant te binden hun meerwaarde zichtbaar te maken.

Daar ligt een les voor de accountancy. De bank had jaren geleden nog eenvoudig en snel contact met de consument, maar is dat door middel van centralisatie en internetbankieren kwijtgeraakt. Ik denk dat we daarvan kunnen leren dat innoveren en technologische ontwikkeling noodzakelijk is, maar niet ten koste mag gaan van het klantcontact. Dat heeft namelijk direct negatieve gevolgen voor het vertrouwen van de klant en vertrouwen is moeilijk terug te verdienen.

Ik merk dat het klantcontact nog kan verbeteren bij veel kantoren. Met hoeveel klanten heb je vaker dan 1x per jaar contact?

Kennis van de klant

Weet jij wie je klant is en wat hem drijft? Op de beurs hebben we allerlei initiatieven gezien om te toetsen wat de klant drijft en welke risico’s hij bereid is te nemen. Ken je de klant? Kiest de klant voor zekerheid of is hij bereid een beetje of meer risico te nemen. Hoeveel geduld heeft je klant? Kortom maak een duidelijk profiel van je klant, zodat je aan kan sluiten op zijn of haar wensen. Er zijn tegenwoordige leuke tools die met behulp van eenvoudige vragen en gamification je kunnen helpen een goed beeld van je klant te verzamelen. Stuur eens kleine enquêtes rond onder je klanten om te toetsen of jouw beeld van hen klopt!

Veiligheid

Met de komst van de nieuwe wetgeving rondom privacy hebben alle techbedrijven een aantal features bedacht om hieraan te kunnen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een tool om verstuurde documenten te managen. Welk document is waar en door wie bekeken. Maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om verstuurde documenten terug te halen. Een soort WeTransfer plus. Daarnaast worstelen veel IT bedrijven met de vraag “met wie heb ik te maken?”. Wordt er geen fraude gepleegd en hoe zorgen we ervoor dat de beveiliging niet ten koste gaat van de customer experience. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een online biometrisch paspoort, zodat je op basis van gezichtsherkenning en een foto van je paspoort een nieuw account kan aanvragen om vervolgens met een selfie in te loggen.

Wie weet accorderen we de jaarrekening straks wel met behulp van een selfie of misschien wordt ons beroepscertificaat straks gekoppeld aan je biometrische paspoort. Ik zie mooie toepassingsmogelijkheden. Als het maar niet ten koste gaat van het waarde verwervende contact met de klant.

Platform, platform, platform

Waar kan je klant terecht als hij een overzicht wil hebben van al zijn bezittingen en schulden?

Tijdens de beurs demonstreerde veel techbedrijven (banken en financial planning) digitale wallets. Een platform waarop alle bankrekeningen samenkomen. Een totaaloverzicht van bankpassen, creditcards, cryptovaluta, leningen, terugbetalingen van webshops, maar ook loyaliteitspassen. Als de consument op zoek is naar een overzicht van al zijn bezittingen en schulden, dan zal daar bij een ondernemer nog meer behoefte aan zijn.

Door alle informatie in één platform samen te brengen, kan je de waarde van het platform nog meer benutten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan betalen vanuit 1 platform, cryptovaluta omzetten in valuta of een lening aflossen met behulp van een rekening met weinig rente. Alles afhankelijk van het doel van de klant. Deze platformen vroegen de consument doelen te stellen en vervolgens kwam het platform met scenario’s en mogelijkheden om de doelen te verwezenlijken. Daarin werd nog een stap verder gegaan door iedere consument scenario’s voor te leggen zodat er op basis van verwachtingen en krantenartikelen voorspellingen konden worden gedaan. Hoe beter de voorspellingen hoe meer punten er werden verdient en hoe zwaarder input werd gewogen.

Maak jij al een begroting met je klanten? Ook binnen de accountancy is het natuurlijk denkbaar om de kennis en verwachtingen van meerdere ondernemers samen te brengen en dit te gebruiken om goede beslissingen te nemen. Het is makkelijker om vanuit een platform waarde te creëren dan als individu.

Zorg voor een mooi platform waarbij het draait om goede cijfers. Dan heeft de ondernemer alles bij de hand om goede beslissingen te kunnen nemen. Om dit platform heen kan je een ecosysteem creëren van allerlei waarde toevoegende tools, producten en diensten. Hoe meer je daarin differentieert hoe onderscheidender je bent. Maar onthoud, differentiëren is niet hetzelfde als maatwerk. Kortom, weg met de kolommenbalans en op naar een eenvoudige digitale bedrijfsportemonnee.

Techniek

Accountech heeft een grote toekomst. Denk tijdig na over hoe je als kantoor persoonlijk contact en techniek wilt combineren.

Adriaan Heijboer is adviseur bij Visionplanner

Heb je vragen over het maken van de match van persoonlijk contact en techniek? Stuur me dan een bericht: adriaanheijboer@visionplanner.com