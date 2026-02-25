Bijna helft werkenden denkt dat AI werk deels kan overnemen

Bijna de helft van de werkenden in Nederland denkt dat kunstmatige intelligentie (AI) hun werk deels kan vervangen. Van de mensen met betaald werk verwacht 41 procent dat AI een deel van hun werkzaamheden kan overnemen; 4 procent denkt dat hun baan zelfs volledig door AI kan worden gedaan.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hbo- en wo-opgeleiden en jongvolwassenen geven vaker dan gemiddeld aan dat AI hun werk deels of geheel kan uitvoeren. Van de werkenden die denken dat AI hun baan kan overnemen, maakt bijna de helft zich daar zorgen over. In totaal zegt 8 procent zich veel zorgen te maken en 40 procent een beetje. Mannen en vrouwen schatten even vaak in dat AI hun werk kan overnemen, maar vrouwen maken zich daar vaker zorgen over.

43 procent van de werkenden gebruikt AI al bij het uitvoeren van werkzaamheden. Opvallend is dat deze groep vaker denkt dat hun werk deels of geheel kan worden vervangen (56 procent) dan mensen die geen AI gebruiken (37 procent). Andersom denken niet-gebruikers juist vaker dat hun werk niet kan worden overgenomen door AI.

Breder in de samenleving verwacht 75 procent van de volwassenen dat AI zal leiden tot het verdwijnen van bepaalde banen. Ook denkt 64 procent dat kennis en vaardigheden van personeel verloren kunnen gaan. Daarnaast voorziet 48 procent dat werkzaamheden minder interessant worden.

Tegelijkertijd ziet een meerderheid ook voordelen: 57 procent verwacht een hogere productiviteit doordat taken sneller kunnen worden uitgevoerd. Minder dan de helft denkt dat AI personeelstekorten kan verminderen (46 procent) of onveilige banen kan overnemen (41 procent).

Bron: CBS