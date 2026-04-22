Kabinet zet stap met toezicht op Europese AI-regels

Het kabinet werkt aan het nationale toezicht op de Europese AI-verordening. Staatssecretaris Aerdts (Digitale Economie en Soevereiniteit) heeft het voorstel voor de uitvoeringswet AI-verordening deze week in internetconsultatie gebracht.

De Europese AI-verordening stelt in de hele Europese Unie regels voor de ontwikkeling en toepassing van AI-systemen. Het toezicht op de naleving van deze regels moet grotendeels nationaal worden geregeld. De uitvoeringswet AI-verordening maakt dat toezicht mogelijk.

Risicogebaseerde regels voor AI

De Europese AI-verordening stelt eisen aan AI-systemen op basis van het risico dat ze hebben voor onze veiligheid, gezondheid of grondrechten. Sommige toepassingen zijn verboden, zoals manipulatieve AI-praktijken of het massaal verzamelen van gezichtsbeelden voor biometrische databases.

Aan zogenoemde hoog-risico AI-systemen worden verschillende eisen gesteld aan de ontwikkeling en het gebruik, bijvoorbeeld op het gebied van datakwaliteit, risicobeheer, menselijk toezicht en transparantie. Ook moet duidelijk gemaakt worden wanneer mensen rechtstreeks met AI-systemen communiceren, bijvoorbeeld via chatbots of AI-gegenereerde content.

Samenwerkend toezicht

Omdat AI in veel sectoren wordt toegepast, stelt het kabinet een toezichtstructuur voor waarin meerdere bestaande toezichthouders samenwerken. In het voorstel houden de toezichthouders binnen hun eigen domein toezicht op AI. Hierdoor krijgen ondernemers en organisaties zoveel mogelijk te maken met instanties die zij nu ook al kennen.

Voor toezichtgebieden waar nog geen duidelijke toezichthouder bestaat, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voorgesteld als de toezichthouder met een speciale AI-bestuurder. De Autoriteit Persoonsgegevens en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) krijgen een coördinerende rol binnen dit voorgenomen toezichtstelsel.

Consultatie

Het wetsvoorstel is tot en met 1 juni 2026 (online) opengesteld voor consultatie.

De voorgenomen toezichtstructuur op de AI-verordening.