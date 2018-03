Nieuwe aanhouding in zaak nepmedewerkers fiscus

De FIOD heeft een nieuwe aanhouding verricht in Spanje in een zaak waarbij criminelen zich voordoen als medewerkers van de Belastingdienst. Op die manier werd al zeker 2,2 miljoen euro bij 170 ondernemers buitgemaakt. De 29-jarige man die nu in Spanje is aangehouden werd internationaal gezocht en liep tegen de lamp bij een controle, meldt de NOS. Ondanks verschillende aanhoudingen gaan de oplichtingspraktijken ondertussen gewoon door.

Aanhoudingen januari

In samenwerking met de politie Oost-Nederland locatie Arnhem hield de FIOD eind januari al zes mannen tussen de 20 en 39 jaar aan. In 5 woningen in Arnhem werden toen doorzoekingen gedaan en werd beslag gelegd op administratie, contant geld in coupures van 500 euro, bankpassen en pincodes van geldezels en een Mercedes. Ook is toen een belscript gevonden waarin letterlijk wordt beschreven hoe middenstanders kunnen worden opgelicht.

Werkwijze

De bende beweegt vooral middenstanders met een babbeltruc om geld over te maken op bankrekeningen waarover zij speciaal voor dit doel beschikken. Verdachten doen zich voor als medewerkers van de Belastingdienst. Zij geven aan dat er belastingschulden en boetes openstaan die direct betaald moeten worden, anders wordt er beslag gelegd. Het geld moet tijdens het telefoongesprek worden overgemaakt op rekeningen van geldezels die hun bankrekening tegen beloning laten misbruiken voor deze criminele activiteiten. Nadat het geld digitaal is overgemaakt wordt het, nog tijdens het telefoongesprek, door kassiers contant opgenomen. De bende beschikt zowel over de pinpas als over de pincode van de rekeningen van de geldezels. Uit het FIOD-onderzoek komt naar voren dat er geldezels zijn bedreigd met een vuurwapen als zij niet meewerkten.

Fraude gaat door

Opvallend is dat de fraude ondertussen gewoon doorgaat. “Het lijkt erop dat de aangehouden verdachten binnen de criminele organisatie zijn vervangen”, meldt de FIOD volgens de NOS. Wel is de werkwijze licht aangepast. De zogenaamde medewerkers van de Belastingdienst melden nu dat slachtoffers een schuld hebben die te maken heeft met de inkomstenbelasting. Ze laten de slachtoffers een klein bedrag overmaken op de echte rekening van de Belastingdienst en een veel hogere ‘boete’ op een rekening die door de bende wordt gebruikt.

Rechtszaak

In Nederland zitten nu nog drie verdachten vast in de oplichtingszaak. De drie moeten in april voor het eerst voor de rechter verschijnen. Twee anderen mogen hun proces thuis afwachten, naar verschillende andere verdachten is de FIOD nog op zoek. De top van de organisatie zit volgens de NOS vermoedelijk in het buitenland.