De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft het in RJ-Uiting 2017-11 opgenomen hoofdstuk 611 Premiepensioeninstellingen ongewijzigd definitief gemaakt. Het nieuwe hoofdstuk wordt opgenomen in de RJ-bundel jaareditie 2018. Het ontvangen commentaar op de ontwerp-richtlijn 611 van november 2017 is besproken, maar heeft niet tot wijzigingen geleid, aldus de raad.

Premiepensioeninstellingen (PPI’s) zijn sinds 2011 toegelaten als organisatievorm voor het uitvoeren van premiepensioenregelingen. Een PPI mag geen verzekeringstechnische risico’s en beleggingsrisico’s voor deelnemers dragen en kan in verschillende rechtsvormen worden ondergebracht. “Voor deze rechtsvormen gelden op basis van wet- en regelgeving verschillende voorschriften omtrent de jaarverslaggeving”, aldus de RJ. Daarom zij in de nieuwe richtlijn 611 voorschriften opgenomen om een uniforme verslaggeving voor PPI’s mogelijk te maken.

Uitgangspunten nieuwe richtlijn

Daarbij is uitgegaan van separate presentatie van beleggingen en verplichtingen voor risico van deelnemers op de balans. “Hoewel de risico’s van deze beleggingen en verplichtingen niet voor de PPI zijn, worden deze beleggingen en verplichtingen wel op de balans van de PPI opgenomen, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de bedrijfsvoering en aan de gebruikers inzicht geven omtrent de omvang van het beheerde vermogen en de verplichtingen.”

In de winst-en-verliesrekening worden de resultaten voor risico deelnemers als separaat overzicht gepresenteerd onder de resultaten voor risico van de PPI. “De bijdragen die de PPI ontvangt voor pensioenopbouw dragen niet rechtstreeks bij aan het resultaat. Ook de resultaten op de beleggingen voor risico deelnemers dragen niet rechtstreeks bij aan het resultaat van de PPI. Deze resultaten worden wel gepresenteerd onder de resultaten voor risico deelnemers, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de bedrijfsvoering en aan de gebruikers inzicht geven omtrent de voor de deelnemers behaalde beleggingsresultaten.” Verder worden in het kasstroomoverzicht geen kasstromen voor risico deelnemers verantwoord. In het bestuursverslag zal informatie omtrent de uitgevoerde regelingen worden opgenomen.

PPI altijd grote onderneming

Op grond van het wetsvoorstel ‘Aanvullende maatregelen accountantsorganisaties’ zijn de groottecriteria niet langer van toepassing op de PPI, waardoor die altijd als grote onderneming zal worden aangemerkt. “De PPI kan dan geen gebruik meer maken van de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen vrijstellingen voor kleine of middelgrote ondernemingen.” Het nieuwe hoofdstuk 611 gaat in voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2018.