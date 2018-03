Buma/Stemra zet KPMG aan de kant

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra breekt na meer dan vijftien jaar met huisaccountant KPMG. De samenwerking is eind november vorig jaar beëindigd op advies van advocatenfirma NautaDutilh, meldt het FD. Mazars is benoemd als nieuwe accountant. Dat blijkt uit een brief van het bestuur en de directie van Buma/Stemra aan de leden, die in het bezit is van de krant. Directievoorzitter Wim van Limpt bevestigt de wisseling van de wacht.

Vorig jaar werd bekend dat bij Buma/Stemra jarenlang door medewerkers en de CFO voor miljoenen is gerommeld met de boekhouding. Huisaccountant KPMG had de onregelmatigheden nooit geconstateerd. Daaropvolgend werd een extern onderzoek gedaan door advocatenkantoor NautaDutilh en BDO. De onderzoekers raadden toen onder anderen aan te breken met KPMG.

Mazars

KPMG wil zelf niet ingaan op de breuk met de auteursrechtenorganisatie. Een woordvoerder van Buma/Stemra doet dat wel in het FD: ‘Wij vinden – met Nauta – dat zo’n lange periode niet meer past in de huidige inzichten over governance. Vandaar dat we besloten hebben tot het geven van de opdracht aan een andere accountant. Dat is Mazars geworden.’ Mazars start in mei met de controle van de jaarrekening over 2017. Deze moet zijn afgerond voor eind augustus.