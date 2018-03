Apple Pay te gebruiken via ‘achterdeurtje’ Bunq

Bezitters van een iPhone kunnen nu ook met hun telefoon mobiel betalen in Nederland. Via een Italiaans-Spaans ‘achterdeurtje’ heeft online bank Bunq dat mogelijk gemaakt.

Door Apple is de dienst Apple Pay nog niet gelanceerd in Nederland. Bunq vond een manier om de dienst voor Nederlandse gebruikers beschikbaar te stellen, door een Italiaanse en Spaanse versie van de internetbank te lanceren. In die landen is Apple Pay wel beschikbaar. Nederlandse Bunq-klanten die de nieuwe versie van de app op de regio ‘Italië’ of ‘Spanje’ zetten, krijgen vervolgens Apple Pay tot hun beschikking en kunnen zij met hun iPhone contactloos betalen. Oprichter en CEO Ali Niknam is op het idee gekomen toen hij Bunq wilde lanceren in Italië en Spanje. Daar is het een must de dienst in te bouwen, omdat er veel gebruik van wordt gemaakt. Tijdens het testen bleek Apple Pay ook in Nederlandse te werken. Bunq hoopt met de toevoeging van Apple Pay nieuwe klanten te trekken.