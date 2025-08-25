DNB legt Bunq weer Wwft-boete op

DNB heeft internetbank Bunq in mei een bestuurlijke boete van € 2,6 miljoen opgelegd vanwege ernstige tekortkomingen in de anti-witwascontroles van januari 2021 tot en met mei 2022.

Het is de vijfde bank waar de toezichthouder tekortkomingen in de naleving van de Wwft signaleert. Eerder kregen ING en ABN Amro al zeer grote boetes: ING betaalde in 2018 ruim driekwart miljard, ABN Amro werd in 2021 voor bijna een half miljard beboet. Dit jaar werd ook de Volksbank beboet; tegen Rabobank is een rechtszaak aangespannen omdat met het OM geen afspraak over een schikking kon worden gemaakt.

Eerdere boete gematigd door rechter

Bunq kreeg enkele jaren terug al een boete opgelegd van € 875.000, maar die werd later door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de rechter gematigd tot € 130.000, omdat het bedrag buitenproportioneel was. Het CBb oordeelde in 2022 dat DNB Bunq niet had mogen verbieden AI in te zetten bij het screenen van klanten voor de bestrijding van witwassen, waarop DNB de boete terugbracht € 375.000. De rechter deed daar later nog een kwart miljoen vanaf.

Alerts niet opgevolgd

DNB heeft nu zogeheten hoogrisicodossiers onder de loep genomen en daaruit bleek dat Bunq alerts uit de transactiemonitoring niet goed opvolgde. “Hierdoor werden signalen van mogelijke financiële criminaliteit niet of onvoldoende diepgaand onderzocht. Daarnaast kon bunq niet aantonen waarom transacties met vergelijkbare kenmerken in het ene geval wél en in het andere geval níet werden gemeld bij FIU-NL.” Daardoor bestond het risico dat ongebruikelijke transacties niet of te laat werden opgemerkt en niet of niet tijdig werden gemeld.

Onvoldoende voortgang

De boete is gebaseerd op vier dossiers; daaruit blijkt een gebrekkige voortdurende controle. “Bunq had onvoldoende zicht op de cliënten en hun transacties.” DNB heeft in de periode van 2018 tot en met 2023 meerdere onderzoeken uitgevoerd bij Bunq naar de naleving van de Wwft. “Tijdens deze onderzoeken heeft DNB diverse overtredingen van de Wwft vastgesteld, die bij herhaling ernstig en verwijtbaar bleken te zijn. DNB heeft daarom eerder al handhavend opgetreden, onder meer met een boete. Dit heeft echter niet geleid tot het duurzaam naleven van de Wwft door bunq. De instelling heeft na de eerdere onderzoeken van DNB onvoldoende voortgang geboekt in de naleving van haar wettelijke verplichtingen in het kader van de Wwft.” En dat rekent de toezichthouder de bank zwaar aan.

Bij de boete is rekening gehouden met de omvang en draagkracht van Bunq. “Bovendien is in het voordeel van bunq meegewogen dat de bank na het meest recente onderzoek van DNB een herstelprogramma om de gesignaleerde tekortkomingen te adresseren heeft afgerond.”

Bunq heeft bezwaar gemaakt tegen het boetebesluit. De bezwaarprocedure loopt nog.