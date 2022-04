Bunq botst met DNB over anti-witwasaanpak

De online bank Bunq heeft al vier jaar een conflict met toezichthouder DNB over het naleven van de antiwitwasregels. Beide partijen troffen elkaar vrijdag bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

DNB vindt dat Bunq nieuwe klanten veel beter moet doorlichten, maar de bank vindt de eisen ‘bizar’, zo schrijft het FD. Het meningsverschil heeft al eerder tot confrontaties bij de rechter geleid. Bunq-oprichter Ali Niknam spreekt van ‘een heel rigide’ opvatting en ‘willekeurige uitleg van de wet’. De norm van de toezichthouder zou ouderwets zijn en niet geschikt voor een digitale bank. Bunq geeft zelf de voorkeur aan het gebruik van kunstmatige intelligentie, maar dat strook niet met de eisen van DNB, die een vaste set regels hanteert.

Pesterijen

Bovendien gaat het conflict verder dan alleen een inhoudelijk verschil van inzicht, zo stelde Niknam voor het college. Er zou sprake zijn van pesterijen, intimidatie en onkunde. ‘De wijze waarop DNB handhaaft zet ons terug in de tijd en gooit de innovatie van effectieve transactiemonitoring in het slot.’ Een DNB-afdelingshoofd zou hem hebben gezegd: ‘De resultaten interesseren ons niks. We willen gewoon dat je doet wat we zeggen.’ Vooraf vragen waar een rekening voor gebruikt wordt, zoals DNB wil, is volgens Bunq schijnveiligheid. De bank stelt daar 500 datapunten via machine learning tegenover.

Volgens door het FD geraadpleegde experts maakt Bunq weinig kans omdat aanwijzingen van DNB maar zelden worden gecorrigeerd.

Bron: FD