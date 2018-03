Google Mijn Bedrijf: Wat, waarom en hoe?

Waarschijnlijk heeft u met uw kantoor ondertussen de stap al gezet om een pagina te maken op de verschillende social media platformen zoals Facebook (en zo niet, doe dit meteen!). Een pagina op deze platformen is een goede manier om naamsbekendheid te creëren voor uw bedrijf en om in contact te blijven met uw klanten. Er is echter een ander, minder bekend platform dat u niet mag vergeten!

Tenzij u een social media fanaat bent, zal het sociale netwerk “Google Plus” of “Google+” u waarschijnlijk niet veel zeggen. Hier willen we graag verandering in brengen. Een Google+ bedrijfspagina kan veel voordelen hebben voor uw onderneming. Het belangrijkste voordeel heeft te maken met uw positie in de zoekresultaten. Het is niet verrassend dat Google voorkeur geeft aan resultaten op Google+, want Google ❤ Google. Als een klant bijvoorbeeld googelt naar “Accountantskantoor Amsterdam”, dan zal hij dit (zo goed als) bovenaan te zien krijgen in de zoekresultaten:

Natuurlijk wilt u graag in dit rijtje terechtkomen. Uw kantoor wordt zo beter zichtbaar in de zoekresultaten én een klant kan in één oogopslag zien waar uw kantoor is gevestigd. Een studie van Optify heeft aangetoond dat het belangrijk is om meteen gezien te worden in de zoekresultaten, 54,8 procent van alle clicks op Google gaat namelijk naar de eerste pagina die te zien is in de resultaten van de zoekopdracht. Daarnaast heeft een Google+ pagina voor uw bedrijf ook invloed op Google Maps. Dit kan dus een flinke invloed hebben op het binnenhalen van nieuwe klanten!

Wat zijn de mogelijkheden met een Google Mijn Bedrijf-pagina

Een Google+ bedrijfspagina kan voor uw (potentiële) klanten een handig overzicht bieden in de zoekresultaten. Zo krijgen klanten bij het zoeken van uw naam of een zoekopdracht die leidt tot het tonen van uw kantoor meteen uw locatie te zien op Google Maps (als dit relevant is), uw telefoonnummer en uw openingstijden. Ook kunt u directe URL(s) toevoegen aan uw pagina, zodat uw klanten meteen worden doorverwezen naar uw afspraken-pagina of een andere relevante pagina.

Een andere handige feature is dat Google+ u ook een eenvoudige website laat maken. Als u dus nog maar net begonnen bent met uw kantoor, kunt u gratis een simpele website opzetten. De mogelijkheden hierbij zijn zeer beperkt, maar het kan tot u de tijd heeft om een eigen website op te zetten een goede startpositie bieden.

Heeft u een prachtig kantoor waar u trots op bent? Ook dit kunt u tentoonstellen met een Google Mijn Bedrijf pagina door foto’s te delen of een virtuele rondleiding op te zetten. Zo kunnen uw klanten een indruk krijgen van uw kantoor voordat ze een voet binnen uw deur hebben gezet. Daarnaast kunt u posts maken om bepaalde evenementen, producten of diensten direct te publiceren in de zoekresultaten en Google Maps.

Het is ook mogelijk om met een Google Mijn Bedrijf pagina inzicht te krijgen in het gedrag van uw (potentiële) klanten. Met de “Insights”-pagina kunt u zien welke acties uw klanten uitvoeren en waar uw klanten vandaan komen.

Een laatste voordeel is het reviewoverzicht. Heeft u veel tevreden klanten? Dan kunnen deze een review voor uw achterlaten op deze pagina. Zo kunnen potentiële klanten meteen de positieve online mond-tot-mondreclame zien. Ook kan dit uw bedrijfspagina onderscheiden van die van uw concullega’s die géén reviews hebben. Het is ook mogelijk om een melding te ontvangen zodra u een nieuwe review heeft. Dan kunt u hier direct reageren, wat weer goed is voor uw credibility én positie in de lijst met zoekresultaten.

Hoe moet u zo’n Google Mijn Bedrijf-pagina aanmaken?

Hoe optimaliseert u uw Google Mijn Bedrijf-pagina?

Nu u een Google Mijn Bedrijf-pagina heeft, betekent dit niet dat het proces klaar is. U moet zo veel mogelijk informatie invullen op uw pagina. Het is namelijk zo dat iedereen wijzigingen kan suggereren voor uw pagina. Als u dan bepaalde informatie niet zelf heeft ingevuld, dan zullen deze suggesties getoond worden. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Zorg dus dat u uw bedrijfspagina controleert en up-to-date houdt.

Daarnaast moet u ook zorgen dat u van alle eerder genoemde functies (foto’s, reviews, etc.) gebruikmaakt. Zeker in de accountancywereld wordt hier nog niet veel gebruik van gemaakt en dit kan u dus meteen onderscheiden van uw concurrenten in de regio.

Natuurlijk wilt u ook dat uw kantoor een van de eerste resultaten is in de zoekresultatenlijst. Hoe het algoritme van Google hier precies te werk gaat is lastig te zeggen en ook Google geeft aan dat ze dit goed verborgen houden. Wel weten we dat het een combinatie is van relevantie, afstand, en prominentie. Als uw kantoor dus een bekende naam heeft (ook in de offline wereld) dan probeert Google dit te reflecteren in de zoekresultaten. Heeft u ook een normale website die goede SEO heeft? Dan heeft dit ook een positieve invloed op uw positie.

Google heeft wel een paar tips opgesteld zodat u uw positie kan verbeteren. Zo raden ze u aan om zo veel informatie toe te voegen, uw bedrijf te verifiëren, uw openingsuren up-to-date te houden, reviews beheren en op reageren, en ook foto’s toe te voegen.

Nu u uw bedrijfspagina heeft geoptimaliseerd, bent u klaar om de vruchten ervan te plukken.

Bent u op zoek naar nieuwe klanten?

Het maken van een Google Mijn Bedrijfpagina is sowieso een goed idee, maar er zijn ook andere manieren om nieuwe klanten binnen te halen. Ageras kan u helpen met bereiken van nieuwe potentiële klanten. Maak een gratis demoaccount aan op onze website en krijg toegang tot onze marktplaats vol klanten die op zoek zijn naar een nieuwe accountant. U kunt verschillende opdrachten bekijken en uzelf en uw kantoor aan de klant voorstellen. Probeer het vandaag nog!