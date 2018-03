GBNED: Belastingdienst lijkt aan koppelverkoop te doen

De Belastingdienst lijkt aan koppelverkoop te doen, stelt onderzoeksbureau GBNED. Daar zou sprake van zijn omdat de Belastingdienst zzp’ers herhaaldelijk oproept zich aan te melden voor een proef met online boekhoudpakketten, terwijl daar alleen pakketten worden aangeboden die het keurmerk Zeker-Online online dragen. Dat keurmerk is een initiatief van de belastingdienst zelf. GBNED vraagt zich af of die pakketten wel in alle gevallen de beste oplossingen zijn voor zzp’ers en vind dat het antwoord op die vraag niet aan de Belastingdienst is. De proef ‘Boekhouden, belastingaangifte doen en betalen in één’ is deze maand van start gegaan, duurt 2 jaar en er kunnen 2.500 zzp’ers aan meedoen.

Flyer

GBNED verwijst naar een tekst op een flyer van de Belastingdienst over de proef: “Boekhouden ingewikkeld? Bang om fouten te maken in je belastingaangifte? Of voor boetes? Je krijgt nu de gelegenheid om je aan te melden voor een proef met online boekhoudpakketten, waarin je in één moeite door je boekhouding, btw-aangifte en betaling kunt regelen”. Met die tekst suggereert de Belastingdienst volgens het onderzoeksbureau meer dan het waar kan maken: “Dat de Belastingdienst af en toe een korte proef doet met een beperkt aantal softwareleveranciers is op zich niet onlogisch. In het achterhoofd moet wel worden gehouden dat zij bepaalde softwareleveranciers nimmer een concurrentievoordeel geeft in de markt. Er daar lijkt nu wel sprake van. Met de genoemde tekst in haar flyer wekt de belastingdienst volgens ons de indruk aan zzp’ers dat met de door de belastingdienst voorgestelde boekhoudpakketten: 1) boekhouden eenvoudig wordt, 2) er geen fouten gemaakt worden in de belastingaangifte, 3) je geen boetes meer krijgt EN 4) dat sprake is van iets nieuws.”

Reactie Belastingdienst

“Natuurlijk hebben we in eerste instantie (eind 2017) de belastingdienst om tekst en uitleg gevraagd en zijn zelfs in aanwezigheid van een aantal gerenommeerde softwareleveranciers met de belastingdienst aan tafel gaan zitten”, licht GBNED toe. “Maar dat heeft tot niets geleid. De belastingdienst had haar plannen rondom haar actie al uitgewerkt en in het veld uitgezet.”

OSWO

Ondersteuning Softwareleveranciers (OSWO) is een initiatief van de belastingdienst om in overleg te treden met softwareleveranciers op meerdere terreinen. Er is dan ook verbazing dat de belastingdienst voor haar pilot met boekhoudsoftware en zzp’ers niet heeft gekozen voor het OSWO kanaal, maar opeens inzet op haar initiatief Zeker-Online, stelt GBNED. “Zelfs zonder dit via OSWO vooraf duidelijk te communiceren met betreffende softwareleveranciers. En dat terwijl OSWO bijvoorbeeld ook het kanaal is om informatie met softwareleveranciers over elektronische gegevensuitwisseling (denk aan BTW-aangifte via Digipoort) te delen.

Oproep

GBNED roept de Ministeries van Financiën en Economische Zaken nu op om rond de tafel te gaan zitten met betrokkenen om de relatie tussen ondernemers (waaronder zzp’ers), boekhoudsoftware en de belastingdienst te bespreken en waar mogelijk te verbeteren. “Verdere elektronische gegevensuitwisseling kan daarbij zeker een belangrijke rol spelen, zeg maar analoog aan de voor-ingevulde belastingaangifte inkomstenbelasting (IB), en dat moet ook gezegd worden, een prachtige ontwikkeling van de belastingdienst. Stem dan ook af in hoeverre de belastingdienst real-time toegang moet krijgen tot online administraties. Met een open vizier en meer vanuit het directe belang van de ondernemer zelf.”