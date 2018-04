SER-partijen krijgen uitstel pensioenakkoord

Werkgevers en werknemers zijn er niet in geslaagd met een nieuw pensioenakkoord te komen. Ze krijgen daarom meer tijd van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees.

Koolmees (foto) deed eerder een klemmend beroep op partijen om tot een pensioenakkoord te komen vóór 1 april. Maar de gesprekken gaan moeizaam. Door wat meer tijd te geven, hoopt de minister dat de partijen alsnog met een gezamenlijk voorstel komen. Een nieuwe deadline legt hij niet op. Wel heeft de minister haast met het nieuwe pensioenstelsel, want volgend jaar met de Provinciale Statenverkiezingen kan de coalitie een meerderheid in de Eerste Kamer verliezen. Wetswijzigingen zouden dan alsnog kunnen worden tegengehouden. Koolmees heeft daar zeker een jaar voor nodig.

Onrealistisch

FNV-bestuurder Tuur Elzinga noemde de wens van Koolmees om begin dit jaar een pensioenplan op hoofdlijnen te ontvangen van de sociale partners in de Sociaal-Economische Raad al ‘onrealistisch ambitieus’. In de SER praten vakbonden, werkgevers en pensioenbestuurders inmiddels al meer dan vijf jaar over een nieuw pensioenstelstel en ZZP-pensioen. Na veel schaven, ligt er nu nog één variant op tafel, die van individuele potjes. Door het pensioen individueler te maken sparen werknemers voor zichzelf. In het beoogde systeem worden grote economische verliezen wel collectief gedeeld. Ook blijven de huidige pensioenfondsen het geld beheren.