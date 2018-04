Moederbedrijf vermoedt fraude bij Pathé

Pathé, met 28 bioscopen en 217 schermen de grootste bioscoopexploitant van Nederland, doet onderzoek naar een vermeende fraudezaak binnen het bedrijf. De schorsing vorige week van algemeen directeur Dertje Meijer en financieel directeur Edwin Slutter (ex-KPMG) hangt samen met het onderzoek, maar zegt volgens Pathé niets over hun eventuele rol in de fraudezaak.

De twee zijn door de familie Seydoux, eigenaar van moederbedrijf Les Cinémas Gaumont Pathé, met onmiddellijke ingang op non-actief gezet. Pathé zegt het nieuws naar buiten te brengen omdat het zo transparant mogelijk wil zijn. Meijer trad in 2017 aan, nadat ze tussen 2009 en 2016 leiding had gegeven aan Havenbedrijf Amsterdam. Eerder werkte ze bij Schiphol.

Ex-KPMG-accountant

Slutter werkte bij KPMG, voordat hij bij het bioscoopconcern kwam. Hij werd in december 2015, vanwege zijn rol als controlerend accountant bij vleesconcern Weyl uit Enschede, door de Accountantskamer uit het register van de NBA geschrapt, omdat hij de administratie ‘volstrekt onvoldoende’ had onderzocht. Oud-directeur Lauge Nielsen, die vorig jaar mei na ruim twintig jaar afscheid nam, keert per direct terug als bestuurder. Het is onduidelijk hoe lang hij aanblijft.