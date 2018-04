Teveel vermogensbelasting voor SNS Reaal-gokker

De Hoge Raad heeft uitgesproken dat een man die al zijn aandelen in SNS Reaal verloor door de nationalisatie in 2013 en daarna onder de armoedegrens leefde een buitensporige last is opgelegd door de fiscus, meldt de Telegraaf.

De man kocht een dag voor de nationalisatie van het in de problemen geraakte SNS Reaal voor 290.000 euro aandelen en verloor daardoor zijn complete vermogen. Op basis van de peildatum aan het begin van het jaar moest hij echter wel flink aftikken bij de fiscus in verband met de vermogensrendementsheffing.

Die last was buitensporig, oordeelt de Hoge Raad nu. Daarmee wordt het oordeel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en het advies van zijn eigen advocaat-generaal gevolgd. Doordat de peildatum aan het begin van het jaar werd gehanteerd kwam het belastbaar inkomen in box 3 volgens de Belastingdienst uit op ruim 10.000 euro. Daarover zou hij dan 30% belasting moeten betalen, maar dat kon de man na het financiële debacle niet meer opbrengen. Hij was zelfs nog verder in de problemen geraakt omdat bij het aanvragen van toeslagen ook nog werd uitgegaan van zijn vermogen aan het begin van 2013.

De Hoge Raad bevestigt de rekensom van het gerechtshof die stelde dat een belastbaar box 3-inkomen van 869 euro reëel was. De te betalen belasting komt daarmee uit op ongeveer 260 euro in plaats van ruim 3000 euro.

Bron: Telegraaf