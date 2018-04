Werkgevers: plan Koolmees drijft MKB naar ZZP-constructies

De kabinetsplannen om de kloof tussen vast en flexibel werk te verkleinen, zullen volgens werkgevers contraproductief uitpakken. Versoepeling van het ontslagrecht moet meer vaste contracten opleveren, maar dat zal niet gebeuren, waarschuwen zij.

‘Ik vind het een waardeloos voorstel en dat heb ik de minister ook gezegd’, aldus voorzitter Marc Calon van landbouwkoepel LTO Nederland. Andere organisaties en deskundigen benadrukken dat er nooit sprake kan zijn van balans, zolang er op het gebied van regelgeving niks is verandering met betrekking tot ZZP’ers.

Fors duurder

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil tijdelijke contracten, uitzendwerk en payrolling — waarbij een derde partij het juridisch werkgeverschap overneemt — per 2020 fors duurder maken. Dit prikkelt werkgevers alleen maar om weg te vluchten in minder gereguleerde flexvormen zoals zzp-inhuur en buitenlandconstructies, waarschuwen werkgevers. LTO voorspelt dat delen van de Nederlandse land- en tuinbouw zullen verkassen naar Oost-Europa als Koolmees zijn plannen doorzet.

Horeca

Ook Koninklijke Horeca Nederland heeft scherpe kritiek en noemt het voorstellen ‘symptoombestrijding’. Flexwerkers zelf hebben er volgens werkgevers geen voordeel van. In de praktijk betekent het dat het MKB in de horeca massaal z’n toevlucht zal nemen tot zzp-inhuur, via speciale digitale marktplaatsen.

Ontslagvergoeding

De kosten van uitzendwerk stijgen fors door de nieuwe sociale lasten, waaronder ook extra premie voor een ontslagvergoeding. ‘Volgens het Regeerakkoord moet payroll een instrument worden voor het “ontzorgen” van werkgevers, terwijl uitzenden ongemoeid bleef. Het is daarom betreurenswaardig om te worden geconfronteerd met een “oplossing” voor payroll die uitzenden wel degelijk raakt. Dat komt door de definitie van payroll die in het wetsvoorstel wordt gehanteerd’, zegt directeur Marco Bastian van de uitzendkoepel voor MKB-arbeidsbemiddelaars. Ook belangenbehartiger ABU is niet tegen regulering van payrolling, maar ‘Koolmees slaat door in de heftigheid waarmee hij de prijs van flexwerk oppompt’, zegt directeur Jurriën Koops in het FD.